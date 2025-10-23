La Junta de CyL solicita al Gobierno medidas frente a los bajos precios de los cereales y el incremento del contingente de azúcar ucraniana

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, ha transmitido al ministro del ramo, en el transcurso de la reunión del Consejo Consultivo, que es necesario que el Gobierno articule las medidas que sean necesarias para hacer frente a los bajos precios de los cereales que se registran en el mercado nacional.

Asimismo, la consejera manifestó durante su intervención la preocupación que existe en el sector remolachero de Castilla y León con motivo del incremento del contingente de azúcar procedente de Ucrania, cifrado en 58.000 toneladas para los meses de noviembre y diciembre, que ha pillado por sorpresa al mercado nacional y ha provocado que el precio del azúcar haya experimentado un importante descenso.

La reunión sirvió, igualmente, para que González Corral reiterara al ministro Planas su oposición total a la nueva PAC promovida desde la Comisión Europea, la necesidad de que dicha política mantenga, entre otras cosas, la estructura de dos pilares y, sobre todo, que España defienda esta postura en contra en el marco del Consejo de la Unión Europea.

SANIDAD ANIMAL: PIDE UN ADELANTO DE LA COFINANCIACIÓN PARA LAS INDEMNIZACIONES POR INTERVENCIONES

Otro de los temas que la consejera puso sobre la mesa, al margen de la situación por los bajos precios de los cereales fue la situación actual de la gripe aviar en la Comunidad. Informó de que, fruto de los focos confirmados, la Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera actuó con carácter inmediato aplicando la normativa estatal y europea para controlar la propagación del virus.

En este sentido, la consejera solicitó al Gobierno que adelante el porcentaje de cofinanciación que le corresponde de la indemnización que cubre los elevados gastos derivados de estas intervenciones, que inste a la Unión Europea a que disponga fondos para ello y que dichas cuantías estén exentas de tributación.

Finalmente, González Corral mostró la preocupación de Castilla y León ante la aparición de diferentes focos de la Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC) en Cataluña, teniendo en cuenta que la Comunidad cuenta con la cabaña de vacuno más importante del país, y requirió al ministro a que lidere y coordine el trabajo de prevención con todas las comunidades autónomas para evitar la dispersión.