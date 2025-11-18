La Junta de CyL mejora la competitividad de las empresas agroalimentarias con la formación en marketing y comunicación a sus ejecutivos

La directora general de la Industria y Cadena Agroalimentarias de la Junta de Castilla y León, Cristina Frías, ha participado en la jornada de clausura del programa de formación en marketing y comunicación para ejecutivos de empresas del sector, que, impartido por la Escuela de Negocios CEU Castilla y León e incluido dentro del Plan Estratégico de la Industria Agroalimentaria 2024-2027, ha contado con la participación de 15 profesionales de 14 entidades de la Comunidad.

Esta novedosa iniciativa, con la que se busca mejorar la competitividad de las empresas agroalimentarias castellanas y leonesas a partir del conocimiento de herramientas técnicas y operativas en el ámbito de la comercialización y la difusión de sus productos, ha contado con la participación de representantes de ámbitos como el vitivinícola, cárnico, lácteo u hortícola.

El programa de formación, con una duración de tres meses, ha contado con una parte teórica, otra de ejercicios prácticos y una última de estudio de casos de éxito, todas ellas dirigidas académicamente por Tomás González Caballero, responsable del ‘Programa Ejecutivo de Comunicación Corporativa y Branding’ en la Escuela de Negocios CEU Castilla y León, en colaboración con un claustro de profesores con más de 20 años de experiencia en la industria agroalimentaria.

Entre los participantes, 13 mujeres y 2 hombres con edades comprendidas entre 30 y 55 años, se encuentran directivos vinculados al Management, pasando por los Recursos Humanos, las finanzas, el marketing o la comunicación, que pertenecen a empresas como, Bodegas Grupo Yllera, Bodegas José Pariente, Bodegas De Alberto, Bodega Cuatro Rayas, Huercasa, Agropal, CORIDU, Eresma Elaborados (Grupo COPESE), Quesos El Pastor (Hijos de Salvador), Grupo Entrepinares, El Pinar Nursery & Fruit, La Balinesa (VIGENTGROUP), ASOVINO y AB Azucarera Iberia.

A la vista de las valoraciones de los participantes (8,75/10), esta propuesta, promovida desde la Junta, ha sido un éxito con la finalidad de aumentar las capacidades de los profesionales de la industria agroalimentaria, para que las apliquen en su día a día, mejorando los resultados de sus respectivos productos y marcas.