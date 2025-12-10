La Junta de CyL invierte 26,3 millones en la modernización de 2.300 hectáreas de regadío pertenecientes a los canales del Bajo Carrión

La consejera castellanoleonesa de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, ha visitado el estado de ejecución de las obras de la primera fase del proyecto de modernización de la zona de regadío de los Canales del Bajo Carrión, en las que el Gobierno autonómico está invirtiendo 26,3 millones de euros.

Esta actuación, que afecta a una superficie de 2.300 hectáreas pertenecientes a los municipios palentinos de Carrión de los Condes, Villoldo, Lomas de Campos, Revenga de Campos, Manquillos, San Cebrián de Campos, Rivas de Campos, Paredes de Nava, Perales y Becerril de Campos, se encuentra ejecutada al 42 %. «Ya se han certificado más de 11,2 millones de euros”, ha indicado la consejera. Las labores están centradas en la captación, conducción, construcción de la balsa de regulación e instalación de una planta fotovoltaica para dotar de energía renovable al filtro de limpieza y elementos de control de la propia balsa.

La previsión es que las obras de esta primera fase concluyan en marzo del año 2027, antes del inicio de la campaña de riego de ese año. Si bien, las nuevas fincas resultantes del proceso de concentración parcelaria, “cuyas bases definitivas se publicarán el próximo mes de febrero”, según ha apuntado González Corral, estarán disponibles para la campaña de 2028.

A ésta fase «deberá seguir una segunda en cuanto el Ministerio, a través de SEIASA, aporte el capital necesario para abordar las otras 4.296 hectáreas pendientes de toda la zona regable del Bajo Carrión”, ha añadido la consejera.

Esta modernización, “que sustituirá el actual sistema de riego actual basado en acequias y gravedad por otro por presión a demanda controlado de forma digital y telemática”, se ha planteado buscando aprovechar la orografía de la zona para asegurar la presión en la red de forma natural, sin necesidad de aportar energía eléctrica externa, “con lo que supone de ahorro en la gestión del sistema y, por ende, en la reducción de costes del cultivo”, ha explicado González Corral.

OTRAS MODERNIZACIONES EN PALENCIA

En la provincia de Palencia, que cuenta con unas 85.000 hectáreas de regadío, 14.000 de ellas ya modernizadas, se ha invertido durante la presente legislatura 22,62 millones de euros en la finalización, entre otras, de la transformación del sector IV Cea-Carrión (640 de las 2.135 hectáreas de la zona pertenecen a la provincia de Palencia); de la presa de las Cuevas de Becerril del Carpio (206 hectáreas), donde se ha llevado a cabo una instalación fotovoltaica, y de una instalación similar en Soto de Cerrato (841 hectáreas).

En la actualidad, además de la del Bajo Carrión, se trabaja en seis zonas de regadío (Pisuerga sector G Fase I y II, Pisuerga resto sectores, Carrión-Saldaña-Villamoronta Sector I y Fase II, y Palenzuela-Quintana del Puente) en diferentes fases de ejecución, que suman 10.018 hectáreas y 44,42 millones de inversión.

Pendientes de firmar están los convenios de colaboración con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de SEIASA, para poder intervenir en otras cuatro zonas (Fases III y IV de Vegas de Saldaña, Carrión y Villamoronta, Fase II del Bajo Carrión, Villalaco y De la Retención) que, en conjunto, suman 22.000 hectáreas más.