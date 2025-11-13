La Junta de CyL destina 1,5 millones a expositores para promocionar la industria agroalimentaria en las principales ferias del sector en 2026

La Junta de Castilla y León tiene previsto destinar, tal y como se ha dado a conocer en el marco del Consejo de Gobierno celebrado esta mañana del jueves 13, 1.515.396 euros para el diseño, montaje e instalación de los expositores con los que promocionar la industria agroalimentaria autonómica en las principales ferias del sector durante 2026.

Con esta propuesta, dirigida a consolidar la imagen y el posicionamiento de Castilla y León como referente de alimentos de calidad en el mercado español, principalmente aquellos que se encuentran bajo el paraguas de Tierra de Sabor, se dará cobertura a los certámenes de Barcelona Wine Week y Alimentaria en Barcelona, Salón Gourmets y Fruit Attraction en Madrid y Salamaq en Salamanca.

La mayoría de los certámenes feriales en los que participará la marca de garantía Tierra de Sabor incrementarán su espacio debido a la alta demanda de participación por parte de la industria agroalimentaria de Castilla y León, y contarán con dos zonas bien diferenciadas. Una institucional, para promocionar Tierra de Sabor y los productos de la máxima calidad que están amparados bajo el ‘corazón amarillo’. Y otra en la que tengan cabida las empresas expositoras o las entidades que representan alguna de las casi 70 figuras de calidad diferenciada con las que contamos en la Comunidad.

Cabe reseñar que, como novedad para el próximo ejercicio y siguiendo la política de apoyo al sector, se ha determinado que tanto los productores como los consejos reguladores puedan asistir de forma gratuita a estas ferias, como co-expositores de Tierra de Sabor.