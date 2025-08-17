La Junta de CyL analiza la situación del sector en las zonas afectadas por los incendios y avanza flexibilidad en la PAC y abastecer de alimentos y agua al ganado

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, ha presidido este fin de semana la reunión extraordinaria del Consejo Agrario de Castilla y León, convocada con el objetivo de analizar con las Organizaciones Profesionales Agrarias (OPAS) la situación del sector agrícola y ganadero en la Comunidad y en especial las zonas afectadas por los incendios. En la misma se ha avanzado medidas como flexibilidad en la PAC para cumplir los condicionantes, abastecimiento de alimentación y agua al ganado y obras de emregencia en infraestructuras.

Durante el encuentro, la consejera ha compartido con los representantes del sector las medidas de apoyo en las que el Gobierno autonómico está trabajando y que se incluirán en el plan de actuación inmediata “anunciado por el presidente Mañueco y que se concretará en el próximo Consejo de Gobierno”, ha agregado la consejera.

Entre estas iniciativas, ya adelantadas por el presidente de la Junta, se encuentran la reconstrucción de las infraestructuras públicas ligadas a la actividad agrícola y/o ganadera que hayan quedado dañadas como consecuencia de los incendios; la flexibilización de los condicionantes de la PAC para no penalizar a los afectados; y un sistema de emergencia para el abastecimiento de alimentación y agua al ganado “que se canalizará, en un primer momento, a través de los servicios territoriales de las provincias afectadas y luego en coordinación con los ayuntamientos”, según ha indicado González Corral.

“La finalidad de todas estas iniciativas es paliar los daños sufridos en las zonas afectadas por los incendios y hacerlo, además, con generosidad y eficacia, poniendo a disposición todos los recursos que sean necesarios, siendo conscientes de las complicaciones que se derivan de que los incendios sigan aún activos”, ha subrayado la consejera. En cualquier caso, la Junta reitera su compromiso de atender todas las necesidades registradas y de trabajar de forma coordinada con las OPAS para que el apoyo llegue a la mayor brevedad posible a las explotaciones ganaderas.

González Corral ha trasladado su pésame a los familiares de las víctimas y su apoyo a los heridos por los incendios, y ha defendido el trabajo que está realizando la Junta tanto en la contención y extinción de los incendios, como en el establecimiento de los mecanismos y medidas que sean necesarias para que la reconstrucción sea “lo más rápida posible”.