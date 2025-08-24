La Junta de Castilla y León suministra más de 922.000 kilos de alimentos al ganado para 74 ganaderías afectadas por los incendios

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha gestionado en los últimos siete días el suministro de más de 922.000 kilos de alimentos al ganado, como paja, forraje y pienso. para 74 ganaderías de la Comunidad afectadas por los incendios, principalmente en León, 38, y Zamora, 29.

La medida, activada el 14 de agosto, ha permitido trasladar por el momento 55 camiones de alimentos a las zonas de los incendios con más de 10.800 animales atendidos hasta el viernes. En paralelo, la Consejería trabaja para que la ayuda llegue en los próximos días a nuevos ganaderos, estableciéndose criterios de prioridad en función de las necesidades expresadas por los propios afectados.

El objetivo de la Junta de Castilla y León es que este servicio de urgencia para acercar kilos de alimentos al ganado esté disponible para todos los ganaderos que lo necesiten, por lo que se ha hecho un llamamiento para que las solicitudes se tramiten a través de los servicios territoriales con el fin de coordinar y agilizar todas las entregas.

En la reunión celebrada el viernes 22 entre los responsables de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y de las Organizaciones Profesionales Agrarias -presidida por el presidente de la Junta- se acordó que este servicio de suministro se mantendrá hasta el 30 de septiembre y, a partir de esa fecha, se establecerá una ayuda directa al ganadero por hectárea de pasto quemada que se modulará en función de la carga ganadera de la explotación.

Asimismo, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, anunció que agricultores y ganaderos profesionales recibirán una ayuda directa mínima de 5.500 euros por los incendios, a la vez que adelantaba una tabla con las compensaciones por cultivos y ganadería.