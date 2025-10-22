La Junta comienza a abonar el adelanto de 715 millones de la PAC que beneficiará a 190.800 productores andaluces

La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha iniciado el proceso para el abono del anticipo de las ayudas de la PAC de 2025, un adelanto que asciende a cerca de 715 millones de euros correspondiente al 70% del total de subvenciones, que recibirán cerca de 190.800 productores andaluces.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el consejero Ramón Fernández-Pacheco ha destacado que este adelanto llega «unas semanas antes de lo habitual», con lo que se pretende aliviar la presión económica del sector andaluz ante un contexto de costes crecientes e incertidumbre climática.

Según el titular de Agricultura, la PAC sigue siendo una «herramienta esencial» para sostener el empleo y la actividad en el medio rural, de ahí que haya defendido su continuidad ante los cambios planteados en Europa que podrían acabar con ella y mermar los fondos, por lo que ha pedido al Gobierno central que también actúe.

El adelanto anunciado este miércoles se reparte entre cerca de 190.800 productores andaluces repartidos entre las ocho provincias andaluzas, de los que el 37,6% son mujeres (71.681 personas).

Por provincias, Almería concentra ayudas por 12,3 millones de euros para 4.322 productores; Cádiz, 55,7 millones de euros para 6.347 profesionales del campo; y Córdoba, 161,2 millones de euros para 35.259 beneficiarios.

En la provincia de Granada, el anticipo asciende a 74,6 millones de euros para 27.514 agricultores y ganaderos; en Huelva, a 23,5 millones de euros para 5.392 beneficiarios; en Jaén, a 190 millones de euros para 72.563 profesionales del campo; en Málaga, a 43,6 millones de euros para 15.024 productores; y en Sevilla, a 152,8 millones de euros para 24.377 agricultores y ganaderos.

AYUDA BÁSICA A LA RENTA

En cuanto a los diferentes apoyos incluidos en el adelanto de las subvenciones, la Junta de Andalucía está tramitando el anticipo de Pagos Directos, entre los que destaca la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad, con más de 414,5 millones de euros.

Asimismo, también tienen un relevante peso económico la ayuda redistributiva complementaria a la renta para la sostenibilidad (cerca de 83,5 millones de euros) y la ayuda complementaria a la renta para jóvenes agricultores (alrededor de 5,2 millones).

En el caso de las subvenciones ligadas a regímenes en favor del clima, el medio ambiente y el bienestar animal (eco-regímenes), en el adelanto de la PAC 2025 son importantes cuantías para las ayudas a la práctica de cubiertas vegetales espontáneas en cultivos leñosos (cerca de 97,9 millones de euros) y a la rotación de cultivos con especies mejorantes (más de 28,2 millones de euros).

El montante global del anticipo prevé también pagos directos asociados a los agricultores como, por ejemplo, las ayudas al olivar con dificultades específicas (cerca de 9,5 millones de euros) y a los productores de frutos secos en áreas con riesgo de desertificación (más de 3,2 millones de euros).

En el caso de la ganadería, el adelanto de 2025 incluye, entre otras ayudas, incentivos para ganaderos de extensivo de ovino y caprino de carne (casi 12,9 millones de euros) y para ganaderos de extensivo de vacuno de carne (más de 10,7 millones de euros).