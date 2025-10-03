La Junta andaluza abre la puerta a SOS Rural y Ecología y Libertad para paralizar el proyecto fotovoltaico de Lopera

La Junta de Andalucía ha reconocido la condición de interesada en el expediente administrativo del proyecto fotovoltaico Marmolejo Solar, promovido por la sociedad FRV ARROYADAS 1 S.L. en el municipio de Lopera (Jaén), a la alianza promovida por la plataforma ciudadana SOS Rural y por la Asociación Ecología y Libertad. De este modo, tras la petición tramitada el pasado 29 de julio, se le reconoce a la alianza un interés legítimo, actual y directo en relación con el procedimiento y se le permite acceder a dicho expediente.

“El reconocimiento de nuestra condición de interesados por parte de la Junta es un gran paso para detener el proyecto fotovoltaico de Marmolejo Solar y para abrir la puerta a la paralización de todos los demás que amenazan a los municipios de Lopera, Arjona y Marmolejo”, resalta Natalia Corbalán, portavoz nacional de SOS Rural. En concreto, hay proyectadas siete instalaciones fotovoltaicas y dos instalaciones de la infraestructura común de evacuación que comparten todas ellas en estos municipios de la Campiña Norte de Jaén.

De este modo, esta decisión de la Junta, basada en el artículo 4.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y el artículo 2.2 b) de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, supone un primer impulso a la macrocausa judicial iniciada por SOS Rural y Ecología y Libertad en Jaén contra las instalaciones fotovoltaicas que afectan a terrenos de cultivo, y que se extenderá por toda España.

“Nuestra condición de interesados permite a la alianza acceder a toda la información sobre el expediente, a presentar alegaciones y a defender los intereses legítimos de todos los ciudadanos, entre otros derechos”, explica Margarita Fernández, presidenta de la Asociación Ecología y Libertad.

LICENCIAS MUNICIPALES

Por su parte, el Ayuntamiento de Lopera aún no se ha pronunciado sobre la solicitud que formuló la alianza para que se reconociera su condición de interesada en los cuatro expedientes de las licencias de los proyectos fotovoltaicos que se están tramitando en este Consistorio. Se trata de las plantas de PSFV Marmolejo Solar I y LMT CS Marmolejo Solar I-SET Zumajo I; de LAT 220 Kv Guadame Solar-Guadame (REE) con tramo compartido con circuito reserva 132 kV; de PSFV Guadame III y de LMT CS Guadame III-SET Zumajo I LMT 30 kV CS Zumajo II-SET Zumajo I.

“El Ayuntamiento de Lopera debe pronunciarse cuanto antes sobre nuestra condición de interesados en los expedientes de las licencias que afectan a su Ayuntamiento”, reclama Corbalán, quien recuerda que “estas licencias, aún no concedidas, se refieren a unos proyectos que, tal y como ya le informamos a la alcaldesa de Lopera, Carmen Torres, son nulos de pleno derecho por sus vicios jurídicos insalvables”, concreta Corbalán.