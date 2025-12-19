La IX edición de los Premios Lorra Laboral Kutxa reconoce a los baserris que han marcado el rumbo del agro vizcaíno en 2025

La entrega de la novena edición de los Premios Lorra Laboral Kutxa ha puesto el foco en la transformación que está experimentando el primer sector de Bizkaia. Los galardones han reconocido a nueve explotaciones que son ejemplo de modernización y refuerzan el abastecimiento de productos KM0 de primer nivel en el territorio, marcando el rumbo a seguir.

Desde su creación en 2015, los premios han ido cumpliendo con el propósito que les dio origen: impulsar la transformación tecnológica y profesionalización de las explotaciones del entorno asociativo de Lorra y Laboral Kutxa, premiando quienes destacan por su solvencia técnica, su gestión económica y sus métodos de producción orientados a una gestión sostenible de los recursos.

Ese es el espíritu que define el carácter de los Premios Lorra Laboral Kutxa, cuyo jurado especializado visita cada explotación finalista, las evalúa en múltiples parámetros y selecciona en cada edición a aquellas que representan la excelencia en el sector.

El acto de entrega se ha consolidado también como la celebración navideña del agro vizcaíno y como un reconocimiento público al trabajo de quienes los sostienen. Una vez más, el Hotel Carlton de Bilbao ha sido el lugar de encuentro de las cerca de 200 personas que han asistido al evento, entre autoridades, asociaciones, cooperativas, profesionales y organizaciones vinculados al sector.

Entre ellas, han asistido la Diputada General de Bizkaia, Elixabete Etxanobe; la Diputada Foral de Medio Natural y Agricultura, Arantza Atutxa; la Directora de Agricultura y Ganadería del Gobierno Vasco, Oneka Zaballa; el Director Foral de Agricultura y Ganadería, Andoni Agirrebeitia, junto al el asesor en proyecto estratégicos del Gobierno Vasco Jorge Garbisu. Les han acompañado Andoni Bringas, Ioritz Otadui y Alvaro Parro, responsables de la sección Agro de Euskadi y de Bizkaia de Laboral Kutxa, respectivamente, y Juan Luis Irazola, presidente de LORRA.

La expectación de la tarde ha girado en torno a los 10 premios entregados en cinco secciones. Se ha reconocido a 8 explotaciones excelentes -una ganadora y dos finalistas en cada una de las secciones Ganadería y Agrícola, además de una ganadora y otra finalista en la sección Emprendedores-Gaztenek. Asímismo, se ha hecho entrega del Premio Ekinaren Ekinez a una mujer agricultora por su trayectoria y del Premio Landaren Alde a una persona o entidad que destaca su labor en favor del primer sector de Bizkaia.

EXPLOTACIONES RECONOCIDAS POR SU EXCELENCIA

Las explotaciones premiadas comparten un conjunto de rasgos que las sitúan como referencia para el futuro del agro vizcaíno. Entre ellos, la capacidad de unir saberes tradicionales con técnicas innovadoras; la apuesta por modelos productivos sostenibles, ecológicos o regenerativos; la profesionalización de los procesos y la diversificación; la comercialización de cercanía y el contacto directo con la ciudadanía; y, sobre todo, el compromiso con un modelo que garantiza alimentos de calidad y mantiene vivo el tejido socioeconómico rural.

En la Sección Ganadería, la explotación ganadora ha sido Nanike, que gestiona el matrimonio formado por Jakelin Txertudi y Fermín Urizar en Kortezubi. Desde hace 17 años proveen a su entorno de carne de vacuno Eusko Label y otros productos agrícolas que comercializan en su caserío familiar y en distintas ferias.

Los finalistas han sido el Caserío Olosaba, de Kortezubi, donde Anartz Uribe produce en modelo ecológico carne de vacuno y cerdo que comercializa directamente vía online y en su tienda, combinando esta actividad con visitas al baserri. También ha sido finalista el proyecto Iturbe Anaiak, de Arrieta, una explotación familiar de vacuno de carne integrada por José, Jesús y Alberto Iturbe, junto a Montserrat Ordorika, que cuenta con destacados premios en mejora genética.

En la Sección Agrícola, el primer premio ha recaído en Luramak Bio, un proyecto de Gamiz liderado por Nerea Irazabal y Yulia Razumov, que es también una concepción de vida. Su finca ecológica regenerativa y holística produce nueces, frutos del bosque, frutas, aguacates y hortalizas; y destaca por su banco propio de semillas y su labor de concienciación.

Los finalistas han sido Lapikote Baserria, en Kortezubi, que dirigen Txomin y Arkaitz Bilbao, la segunda generación familiar. El tomate es su producto estrella, además de otros productos, guiándose siempre por la producción sostenible. También Kiwilur, explotación de Arrazua dirigida por Asier Madariaga. Suya es la plantación de kiwis más vieja de Euskadi y cultiva sin pesticidas y con lucha biológica, distintos productos certificados. Participa en un proyecto educativo dirigido a escolares.

En la Sección Emprendedores- Gaztenek, el primer premio ha sido para el proyecto Hormakobe de Asier Hormaetxe, en Amorebieta-Etxano, que continua la tradición familiar del baserri Granja Etxano, con una explotación ecológica de vacuno de carne y comercialización directa. Ha sido finalista la explotación avícola Arriondo de Sebastián Joel Bertero, quien llegó a Bizkaia desde Argentina en 2015 para jugar al rugby y hoy produce huevos en Errigoiti con certificado Eusko Label.

El Premio Ekinaren Ekinez ha reconocido la trayectoria de Milagros Lasa, horticultora de Lemoiz cuya trayectoria abarca toda una vida en el caserío Ugartemendi, ligada al cultivo y la comercialización de alubias, puerros, vainas, acelgas, así como otros productos. Jubilada en 2015, actualmente sus hijas llevan el negocio, pero sigue sin perderlo de vista; lo lleva en la sangre.

Por último, el Premio Landaren Alde ha sido otorgado a la periodista Azul Tejerina, directora del programa “Hoy por Hoy Bilbao Bizkaia” de Radio Bilbao Cadena SER, por su contribución a la divulgación de la realidad del primer sector a través de la sección “Tierra y Mar, primer eslabón”, en las ondas desde 2022.

El evento ha culminado como un homenaje colectivo al esfuerzo y la profesionalidad de todo el sector, un trabajo silencioso que es primordial en Bizkaia.