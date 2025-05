La Interprofesional del Aceite de Oliva centra ahora sus esfuerzos en implicar a las administraciones en la erradicación de las aceiteras ilegales

¿Peeerdona?, iniciativa impulsada por la Interprofesional del Aceite de Oliva Español, ha llegado a su fin tras varios meses de intensa actividad en medios de comunicación, redes sociales y eventos clave del sector gastronómico. Su objetivo ha sido claro: la erradicación de las aceiteras ilegales y sensibilizar tanto a consumidores como a hosteleros sobre la obligatoriedad de servir los aceites de oliva en envases inviolables, con tapón irrellenable y etiquetado visible, tal y como establece el Real Decreto 895/2013, en vigor desde hace más de una década.

Y lo ha logrado con creces. Desde su lanzamiento en enero, la campaña ha sabido conectar con el gran público a través del humor, la cercanía y una presencia muy destacada en citas como el Salón Gourmets de Madrid o, más recientemente, Expoliva, la Feria internacional de Aceite de Oliva e Industrias Afines celebrada en Jaén, donde ha puesto el broche final a esta iniciativa de concienciación.

En un país que aspira a recibir 100 millones de turistas al año y donde la cocina es uno de los principales reclamos, cuidar la forma en la que se presenta un producto tan simbólico como el aceite de oliva es esencial. La normativa no solo garantiza la trazabilidad del producto y la seguridad alimentaria, sino que igualmente actúa como un sello de calidad para los propios establecimientos.

Por eso, desde la Interprofesional del Aceite de Oliva Español se insiste en que ¿Peeerdona? no es un punto final, sino un punto y seguido en la erradicación de las aceiteras ilegales: “Nuestra campaña informativa, no termina aquí. Va a continuar con la labor de concienciación y la solicitud de colaboración a las Administraciones Públicas para que los controles de los establecimientos, lógicamente se ponga el foco en el cumplimiento de esta normativa y que, dentro de poco se normalice y se regularice la correcta presentación de los aceites de oliva en la restauración. Confiamos que fruto de todo este esfuerzo en breve, esta campaña ya no tenga sentido repetirse porque el cumplimiento sea del 100%”.