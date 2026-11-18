El III Congreso Técnico de la Ingeniería Agrícola ha arrancado este miércoles 18 en Ifapa Córdoba poniendo el foco en uno de los grandes retos que afronta actualmente el sector: cómo incorporar la Inteligencia Artificial y las nuevas tecnologías al campo de forma útil, segura y sin perder de vista el criterio profesional.

La apertura institucional ha contado con Francisco Acosta, director gerente de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía; Raquel Peláez, delegada territorial de Agricultura en Córdoba; Juan Carlos Burgos, presidente del Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Córdoba; y Carlos Gutiérrez, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Agrícolas de España.

Las primeras intervenciones han situado a los profesionales de la Ingeniería Agrícola como una pieza clave para trasladar la innovación hasta la realidad de las explotaciones. Francisco Acosta ha incidido en ese papel de enlace entre tecnología y agricultor y ha defendido que la transformación digital debe mejorar la rentabilidad, sostenibilidad y eficiencia del campo sin generar una agricultura “a dos velocidades”.

Carlos Gutiérrez ha enmarcado la transformación tecnológica en un momento especialmente complejo para el sector y ha llamado a proteger la capacidad productiva y la soberanía alimentaria. “No podemos dejar la soberanía alimentaria en otras manos”, ha señalado.

Por su parte, Juan Carlos Burgos, ha reivindicado a los ingenieros técnicos agrícolas como un eslabón fundamental del sistema agroalimentario, con responsabilidades que alcanzan la sanidad vegetal, la protección medioambiental y la seguridad alimentaria. Por su parte,

LA IA ACELERA PROCESOS, PERO NO SUSTITUYE EL CRITERIO TÉCNICO

La primera sesión del Congreso ha estado dedicada a la aplicación de la inteligencia artificial a la Ingeniería Agrícola y ha dejado una idea compartida: la IA permite gestionar más información, automatizar tareas y acelerar procesos, pero no sustituye el conocimiento ni el criterio del profesional.

Emilio Rodríguez, director del departamento agronómico de Plantae, ha mostrado aplicaciones reales vinculadas a la gestión del riego y ha insistido en que el verdadero valor no está en acumular datos, sino en convertirlos en decisiones útiles. Sensores, monitorización e IA permiten ya trabajar con horizontes más cortos y afinar decisiones sobre riego o tratamientos.

Mike Mösch, experto en IA y CEO de Aiverso, ha situado estas herramientas dentro de un proceso previo de transformación digital. “No hay IA sin transformación digital previa”, ha resumido, defendiendo la necesidad de aprender a interactuar con estos sistemas sin poner en riesgo el criterio profesional ni la reputación. Mösch también ha remarcado que la IA no es futuro, es presente-pasado y tenemos que ser capaces de subirnos a esa ola.

Oliver García, estudiante de Ingeniería Agrícola y emprendedor, ha mostrado cómo la IA puede automatizar tareas, ahorrar tiempo y facilitar el acceso a información compleja. Su herramienta ‘Grantwise’, orientada a localizar ayudas y subvenciones, ejemplifica ese potencial sin sustituir las fuentes oficiales ni el criterio profesional.

Juan José Melero, CEO de DemetrIA Agritech, ha situado también la digitalización como paso imprescindible para estructurar los datos de las explotaciones y avanzar desde sistemas manuales hacia un asesoramiento más ágil y anticipativo. Una evolución que, en sus palabras, permite pasar de “apagar fuegos” a prestar un verdadero servicio.

DRONES Y TELEDETECCIÓN PARA UNA AGRICULTURA MÁS PRECISA

La segunda sesión de la mañana ha puesto el foco en la teledetección y el uso de drones como herramientas para conocer con mayor precisión qué ocurre en los cultivos y mejorar la toma de decisiones sobre el terreno. Gregorio Becerra, director técnico de Agrodex, ha aportado la perspectiva de la agricultura de precisión y el uso de drones y tecnologías de teledetección para avanzar hacia una aplicación más eficiente y sostenible de los insumos agrícolas.

La mesa ha contado también con Ana María Molina, CEO y cofundadora de GrodiTech, especializada en robótica, visión artificial e Inteligencia Artificial aplicada a la agricultura. Su perfil ha permitido acercar al Congreso soluciones basadas en sistemas capaces de observar, identificar y procesar información del cultivo bajo plástico para facilitar una gestión más precisa.

Por su parte, Ignacio del Río, ingeniero técnico agrícola y estudiante del Máster en Agricultura de Precisión de la UPM, ha completado la sesión desde el ámbito de la teledetección, los drones y la gestión eficiente del riego.