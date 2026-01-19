La industria europea de la aceituna de mesa reitera su oposición al acuerdo UE–Mercosur y exigen corregir los desequilibrios existentes

Las asociaciones representativas de la industria europea de la aceituna de mesa en Europa —Asemesa (España), ASSOM (Italia) y PEMETE (Grecia)— expresan su profunda preocupación y firme oposición al tratamiento del sector en el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, al considerar que supone «una amenaza directa para la competitividad, el empleo y la sostenibilidad económica de un sector estratégico para numerosas regiones rurales de Europa».

En un comunicado conjunto, destacan que resulta especialmente grave que, en un momento en el que el sector europeo de la aceituna de mesa sigue afrontando importantes barreras y aranceles en mercados de terceros países, la Unión Europea «haya aceptado un acuerdo que introduce un marco competitivo claramente desequilibrado en detrimento de los productores y transformadores europeos».

El acuerdo UE–Mercosur contempla, por un lado, la eliminación progresiva de los aranceles a las aceitunas de mesa procedentes de países de Mercosur a lo largo de un período de siete años, partiendo de un arancel actual del 12,8%. Este acceso preferencial permitirá la entrada gradual de aceitunas de mesa en el mercado de la UE en condiciones más favorables que las que afronta la producción europea. Por otro lado, el acuerdo mantiene de facto cerrados los mercados de Mercosur a las aceitunas de mesa europeas, que seguirán soportando aranceles en torno al 12,6%, impidiendo una competencia justa y recíproca.

«Esta asimetría resulta especialmente preocupante en mercados estratégicos como Brasil, uno de los mayores consumidores mundiales de aceitunas de mesa, donde las aceitunas europeas permanecen prácticamente excluidas, mientras otros competidores internacionales se benefician de acuerdos comerciales preferenciales».

INSTAN A REVISAR CON URGENCIA EL TRATAMIENTO DE LA ACEITUNA DE MESA EN EL ACUERDO UE–MERCOSUR, CON EL FIN DE CORREGIR LOS DESEQUILIBRIOS EXISTENTES

Para estas organizaciones, el impacto del acuerdo es, por tanto, doblemente negativo: limita estructuralmente las oportunidades reales de exportación de la aceituna de mesa europea en mercados clave y, al mismo tiempo, incrementa la presión competitiva dentro del propio mercado de la UE mediante la entrada preferencial de productos procedentes de terceros países.

Asemesa, ASSOM y PEMETE advierten de que esta situación pone en riesgo la viabilidad de la industria transformadora, el empleo asociado, la rentabilidad de las explotaciones agrícolas y la cohesión económica y social de amplias zonas rurales de la Unión Europea, dentro de un sector que ha demostrado de forma continuada liderazgo internacional, una sólida capacidad exportadora y un alto nivel de cumplimiento de las normas sociales, medioambientales y de seguridad alimentaria de la UE.

Las tres organizaciones representativas de la industria europea de la aceituna de mesa se encuentran actualmente en la fase final de constitución de una nueva Federación Europea del sector, con el objetivo de reforzar el diálogo con las instituciones comunitarias y defender de manera coordinada, a escala europea, los intereses comunes de la industria.

A la luz de todo lo anterior, Asemesa, ASSOM y PEMETE instan a la Comisión Europea y a los Estados miembros a revisar con urgencia el tratamiento de la aceituna de mesa en el acuerdo UE–Mercosur, con el fin de corregir los desequilibrios existentes y evitar un mayor daño estructural a un sector estratégico para la economía europea, el empleo y el medio rural.