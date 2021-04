La IGP Ternera Gallega comienza a comercializarse con una nueva Certificación de Bienestar Animal

El Consejo Regulador de las IGP Carne de Vacuno de Galicia ha presentado este jueves 8 la Certificación de Bienestar Animal Ternera Gallega con la que comenzará a comercializar todos sus productos y que define “como un paso más en su esfuerzo constante por ofrecerle a los consumidores las máximas garantías sobre el origen y la calidad de la carne certificada por la Indicación Geográfica Protegida Ternera Gallega, y sobre su obtención mediante unos sistemas productivos donde el cuidado de los animales y el respeto de su bienestar es una cuestión primordial”, según palabras de Jesús González Vázquez, presidente del Consejo.

Esta nueva iniciativa se puso en marcha a finales del año 2019, cuando el Consejo Regulador tomó la decisión de certificar el bienestar animal en las explotaciones ganaderas, en el transporte de los animales y en las industrias inscritas en la IGP Ternera Gallega. Durante el año 2020, se aprobaron sus directrices y se comenzó a implantar desde lo pasado otoño, siguiendo las especificaciones de bienestar animal definidas por el Farm Animal Welfare Council y por el propio reglamento de la IXP, que ya establece unos requisitos mínimos de acuerdo con la tradición cárnica gallega y con el recogido en la legislación vigente, que se vienen verificando desde hace años.

Con la nueva Certificación, el Consejo Regulador da un paso más y define unas condiciones de bienestar animal más amplias y específicas para los terneros inscritos, detallando su sistema de control y certificación. Ternera Gallega quiere dar así respuesta a la creciente demanda de la distribución y de los consumidores, cada vez más preocupados por la crianza y el cuidado de los animales, y también situarse en la línea marcada por la Unión Europea en la estrategia “De la granja a la mesa” prevista en la nueva PAC, para que la sociedad tenga acceso a alimentos que se obtienen cumpliendo altos estándares de seguridad, calidad y bienestar animal. La Certificación de Bienestar Animal Ternera Gallega se centra en la observación y evaluación de los animales y de su estado y comportamiento.

UNA VEZ DESARROLLADA E IMPLANTADA LA NUEVA CERTIFICACIÓN, EN ABRIL DE 2021 LLEGA AL COMPRADOR LA CARNE AMPARADA POR LA IGP

Los inspectores del Consejo Regulador auditan el 100 % de las ganaderías e industrias inscritas en la IGP, y en el proceso de Certificación de Bienestar Animal i se siguen los criterios de la norma UNE-EN ESO/ IEC 17065. Se comprueba: Que los animales disponen de alimentos en cantidad suficiente, adaptados a su edad y en buen estado, y que no presentan signos de desnutrición. Que también disponen de bebedeiros suficientes y agua en abundancia y limpia. Que las condiciones ambientales de humedad, temperatura y ventilación son correctas y que los animales cuentan con protección frente a las corrientes de aire y los insectos. La competencia y dedicación del personal, la supervisión y cuidado diaria de los animales y que el libro de tratamientos y demás documentación está al día.

Asimismo, se auditará el estado de conservación y las dimensiones de las instalaciones (cortes, patios, mangas de manejo,…), de forma que los animales se puedan mover libremente y no haya elementos constructivos que les causen daños. También la limpieza de las instalaciones, el tipo de materiales utilizados, la iluminación, el nº de animales por lote y su densidad. Que los animales están limpios, que se tratan enseguida en el caso de enfermedades o lesiones, la existencia de lazareto, la duración de la cuarentena, las prácticas de desinfección que se realizan y que no hay restricciones prolongadas del movimiento de los animales. La ausencia de lesiones, heridas o síntomas que puedan ser indicativos de deficiencias en el manejo de los animales o en su estado sanitario. El comportamiento de los animales, valorando las interacciones entre ellos y con las personas. Se observa se están tranquilos o nerviosos, se juegan entre ellos o se muestran agresivos, si se acercan a las personas o se huyen de sus cuidadores, etc. En las industrias inscritas en la IGP, se evalúa el transporte y se comprueba el estado de los animales, las instalaciones, lo manejo, el atordamento y la competencia del personal.

En total, son cuando menos 66 parámetros, que en el caso de incumplimiento pueden dar lugar a incidencias y no conformidades. En cuyo caso, los afectados dispondrán de un plazo determinado para aplicar medidas correctoras y arreglar las deficiencias observadas. Si no se hubiera hecho así, perderían la Certificación de Bienestar Animal Ternera Gallega. Por el contrario, su cumplimiento, avalado por el control del Consejo, va a permitir el uso de la mención Bienestar Animal Ternera Gallega en el etiquetado de la carne, aportando seguridad y transparencia a los consumidores sobre el sistema de producción. En consecuencia, una vez desarrollada e implantada la nueva certificación, en abril de 2021 llega al comprador la carne amparada por la IGP, también etiquetada con el después de Bienestar Animal Ternera Gallega.