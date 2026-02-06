El consejo regulador de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Carne de Ávila continúa con su proceso para conseguir la inclusión de la raza La IGP Carne de Ávila pide poder incluir a sementales de raza Angus en cruces con vacas de la raza Avileña Negra Ibérica como posible semental en los cruces con reproductoras de la raza Avileña-Negra Ibérica.

El trámite sigue su curso y este viernes 6 el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado una resolución para someter a un periodo de oposición de dos meses esta solicitud de modificación normal del pliego de condiciones de la IGP.

El consejo regulador comenzó este proceso en abril de 2024 y su fin es incluir en el cruce a esta raza de vacuno «por considerarse que la carne procedente de sus crías es apta para ser amparada bajo la IGP ‘Carne de Ávila'».

Las comunidades autónomas interesadas (Andalucía, Aragón, Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid y la Rioja) se abstuvieron en la votación relativa a la solicitud de esta modificación celebrada en el seno de la Mesa de Coordinación de la Calidad Diferenciada el pasado 12 de diciembre.

No obstante, el proceso continúo hacia adelante con el voto favorable del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), que es la administración competente para dictar esta resolución, ya que la zona de producción de esta IGP es de ámbito superior al de una comunidad autónoma, según recoge el texto publicado hoy en el BOE.

Este tipo de peticiones culminan su proceso cuando la Unión Europea aprueba definitivamente los cambios y publica su comunicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.