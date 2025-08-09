La gripe aviar empieza a expandirse por España: el último caso detectado ha sido de ocho patos en las Lagunas de Villafáfila (Zamora)

La Junta de Castilla y León ha confirmado este viernes que ocho patos de las que se han recogido sus cadáveres en el espacio natural de las Lagunas de Villafáfila, en la provincia de Zamora, han muerto por gripe aviar.

Una vez que se ha confirmado la causa de la muerte de esos ocho patos se van intensificar la labor de vigilancia en la zona para localizar ejemplares muertos y reforzar la prevención, el control y la vigilancia en la zona, fruto de la aplicación de los protocolos del Programa de Vigilancia de la Influenza Aviar.

Ocho patos, de diferentes especies, fueron encontrados muertos a finales de julio en las proximidades de Villafáfila, por lo que los servicios veterinarios de la Junta de Castilla y León tomaron entonces muestras que se llevaron a analizar al laboratorio nacional de referencia de Algete (Madrid), donde se ha confirmado el positivo al virus H5N1.

Por ello, la Junta de Castilla y León ha reforzado las medidas de bioseguridad que se aplican en las explotaciones avícolas del entorno de Villafáfila.

La circulación de los virus de la influenza aviar no es un fenómeno nuevo, ya que se trata de una enfermedad de distribución mundial, si bien los distintos tipos de cepas se distribuyen de forma heterogénea.

Por ello, en España existe un programa nacional de vigilancia basado en el riesgo, que tiene en cuenta la alta variabilidad genética del virus y que incluye un sistema de vigilancia activa y pasiva, tanto para aves domésticas como silvestres.

El Gobierno autonómico ha indicado que aunque la aparición del virus puede provocar cierta alarma entre la población, estos casos positivos no suponen ningún riesgo para la salud pública, dado que la variante del virus H5N1 que está circulando este año por Europa no posee una capacidad significativa de transmisión al ser humano.

Además, el agente patógeno no puede ser transmitido a través del consumo de carne de ave cocinada, huevos o productos derivados de estos, ha subrayado la Junta.

Aunque, según los expertos, el riesgo de contagio entre los trabajadores expuestos a animales enfermos es bajo, la Junta de Castilla y León ha pedido intensificar las medidas de bioseguridad en las granjas, comunicar de inmediato cualquier sospecha y minimizar el contacto con aves que muestren síntomas o estén muertas para evitar la dispersión.

El pasado día 6, la gripe aviar obligó a sacrificar las 132 aves del Centro de Recuperación de Fauna de Gorliz (Bizkaia), donde unos días antes murió una gaviota por gripe aviar.

La Diputación de Bizkaia confirmó la detección de varios casos de gripe aviar (Influenza Aviar de Alta Patogenicidad H5N1) en gaviotas patiamarillas recogidas en los municipios de Santurtzi y Erandio.

(Fotos: Archivo Efeagro)