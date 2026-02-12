La gran campaña de comercialización y la menor producción de aceite de oliva permiten que se esté alcanzando niveles de rentabilidad en el olivar

El secretario general de UPA Andalucía, Jesús Cózar Pérez, señala que la comercialización del aceite de oliva avanza con cifras históricas de salida al mercado, a pesar de registrar una producción un 16% inferior a la del año pasado por estas fechas y destaca que, en los primeros cuatro meses de campaña, ya se ha vendido casi el 50% del aceite producido, con 475.000 toneladas comercializadas, un 6% más que en el mismo periodo del pasado año. Esto provoca que en el olivar tradicional «estamos alcanzando niveles de rentabilidad», mientras esperan una tendencia al alza en los precios en origen.

Los últimos datos publicados por la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) reflejan una magnífica campaña de comercialización del aceite de oliva, a pesar de contar con una producción sensiblemente inferior a la del pasado ejercicio. Según los datos oficiales, la producción registrada en el mes de enero asciende a 321.000 toneladas, lo que eleva el acumulado de campaña hasta 1.044.000 toneladas. A estas alturas del año pasado, la cifra alcanzaba las 1.250.000 toneladas, lo que supone un 16% menos de producción en la actual campaña. Sin embargo, la menor oferta está acompañada de una comercialización especialmente dinámica.

ALCANZANDO NIVELES DE RENTABILIDAD, ESPECIALMENTE EN EL OLIVAR TRADICIONAL, AL VENDERSE EL 50% DE LO COSECHADO EN CUATRO MESES

En enero salieron al mercado unas 125.000 toneladas, incluidas las importaciones. En el conjunto de los cuatro primeros meses de campaña ya se han comercializado 475.000 toneladas, un 6% más que en el mismo periodo del año anterior.

El secretario general de UPA Andalucía, Jesús Cózar Pérez, destaca la relevancia de estos datos: “Tenemos menos producción y más comercialización, lo que está haciendo que la tendencia de los precios en origen vaya al alza, un dato más que positivo, especialmente en el olivar tradicional, donde estamos alcanzando niveles de rentabilidad. En los cuatro primeros meses ya se ha vendido prácticamente el 50% de la cosecha que llevamos recolectada a día de hoy. Es un dato muy positivo que demuestra la fortaleza del mercado y la buena marcha del consumo”, afirma.

Para UPA Andalucía, este escenario de menor producción, mayor ritmo de ventas y descenso de existencias apunta claramente a una tendencia de precios sostenida en origen. “Si nos atenemos a la ley de la oferta y la demanda, los precios tienen que mantener una tendencia al alza. Lo que pedimos es que al agricultor se nos remunere con un precio que se aproxime a los costes de producción y que nos permitan que salgan las cuentas de nuestras explotaciones”, subraya Jesús Cózar Pérez. En el caso del olivar tradicional, situamos el umbral razonable en torno a los 5 euros por litro de aceite en origen.

“Hablamos de una oliva tradicional que necesita en torno a los 5 euros por litro para cubrir costes. Esperamos que esa sea la tendencia, que no bajen los precios, pero que tampoco se desorbiten, para que el consumidor pueda seguir apostando por la grasa más saludable que existe en el mundo”, añade el secretario general de UPA Andalucía. Desde nuestra organización hacemos hincapié en que la actual campaña demuestra la capacidad del sector para responder a la demanda del mercado incluso en un contexto de menor producción, y confían en que la evolución de los precios permita garantizar la rentabilidad de miles de explotaciones familiares que sostienen el tejido económico y social de gran parte del conjunto de Andalucía.

Las existencias totales de aceite de oliva se sitúan, a finales de enero, en 943.000 toneladas, frente a las 1.077.000 toneladas de hace un año, lo que representa un 12% menos. Del total, 726.965 toneladas están en manos de cooperativas y almazaras; 209.229 toneladas se encuentran en poder de envasadores, operadores y refinerías; y 7.492 toneladas permanecen almacenadas en el Patrimonio Comunal Olivarero.