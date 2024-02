La gestión del agua en Catalunya: un grito de alerta

Junta Directiva de la Associació Catalana de Comunitats de Regants

La reciente imposición de restricciones de agua por parte del Govern de Catalunya ha encendido los ánimos de la Associació Catalana de Comunitats de Regants (ACATCOR). Las medidas de emergencia dictadas han puesto de manifiesto una falta de discernimiento y consideración hacia el sector agrícola y ganadero, que se encuentra en una situación crítica.

Los regadíos de Catalunya han abrazado un proceso de modernización tecnológica destinado a hacer un uso más eficiente del agua. Los sistemas de riego presurizados, de aspersión y goteo han permitido ahorrar hasta el 50% de los recursos hídricos utilizados en el riego tradicional. Esta transición, sin embargo, no ha sido fácil ni económica, y ha requerido inversiones significativas y un compromiso continuo por parte de los regantes y otros actores implicados.

Es indiscutible que los sistemas de riego tecnificados son una inversión de futuro para la sostenibilidad del sector agrícola y ganadero. No obstante, las restricciones impuestas por el Govern, que no diferencian entre sistemas de riego, ponen en peligro todos los avances realizados hasta ahora. ACATCOR denuncia esta falta de criterio y exige un trato justo que reconozca los esfuerzos de quienes han apostado por la modernización. La asociación no se queda de brazos cruzados y presenta alternativas claras y razonables. Propone ajustes en las restricciones de agua que tengan en cuenta la eficiencia de los sistemas de riego. Es necesario premiar a aquellos que han invertido en tecnologías más eficientes, en lugar de castigarlos con reducciones desproporcionadas. Igualmente, es importante tener en cuenta que en zonas de delta de ríos con problemas de salinidad, debe continuar habiendo agua para la inundación, con el fin de hacer retroceder la franja salina y evitar, por lo tanto, que esta vaya entrando e invadiendo el resto de cultivos.

La ganadería también se ha visto afectada por estas restricciones. A pesar de los esfuerzos para reducir el consumo de agua en las explotaciones ganaderas, las medidas del Govern ponen en peligro la viabilidad de este sector crucial para la economía y la seguridad alimentaria de Catalunya.

En conclusión, ACATCOR alza la voz en defensa de los y las regantes, los ganaderos y las ganaderas de Catalunya. Las restricciones de agua deben ser justas, equitativas y basadas en criterios técnicos y científicos. Es hora de que el Govern escuche las demandas del sector y rectifique estas medidas que ponen en peligro el futuro de la agricultura y la ganadería catalanas.