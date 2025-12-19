La Generalitat, el Ministerio y la CE aseguran que no hay evidencias de que el brote de peste saliera del laboratorio del IRTA-CReSA

La Generalitat catalana ha asegurado este viernes que, según el informe de los técnicos de la Comisión Europea y del Ministerio de Agricultura y de la auditoría encargada para conocer el origen del brote de peste porcina africana (PPA) de Collserola, no hay «evidencias» ni «indicios» de que el virus saliera del laboratorio IRTA-CReSA.

Así lo ha asegurado el conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, en una comparecencia en la sede del IRTA-CReSA, un centro de investigación en sanidad animal situado en Cerdanyola del Vallès (Barcelona), en la zona donde se localizaron los primeros jabalíes muertos por PPA.

Ordeig ha explicado que el informe de los técnicos europeos y del Ministerio sostiene que «no hay evidencias ni indicios» de que el origen del virus sea el CReSA, ya que tanto sus instalaciones como sus protocolos «están bien», y «avalan las actuaciones hechas hasta ahora».

Ha subrayado que la auditoría encargada a un grupo de expertos por parte de la Generalitat, que se está ultimando, también concluye que «los protocolos están bien y que todo se ha hecho correctamente», a falta de una documentación extra que se ha requerido.

Un día después del registro por parte de los Mossos d’Esquadra y la Guardia Civil de las dependencias de este laboratorio para investigar el origen del brote de peste porcina africana, el conseller se ha reunido con los trabajadores del IRTA-CReSA y ha defendido la profesionalidad del centro, del que ha dicho que es uno de los «de referencia en peste porcina africana de Europa».

A LA ESPERA DE LA SECUENCIACIÓN

En cualquier caso, Ordeig ha asegurado que la prueba definitiva para saber el origen del virus vendrá al completar su secuenciación, ya que se conocerá entonces si coincide con cepas de ese laboratorio o no.

Actualmente, hay «tres líneas de secuenciación en marcha», según Ordeig, que ha asegurado que la Generalitat tiene «ganas de conocer» el origen del brote.

Por el momento, el número de casos de jabalíes infectados por el brote de PPA se mantiene en 26, si bien el conseller ha indicado que hay un nuevo caso «sospechoso» que se está a la espera de confirmar. En cualquier caso, sería un jabalí situado en el radio de 6 kilómetros en torno al origen del foco.

Ordeig ha detallado que, hasta ahora, se han capturado 360 jabalíes en Collserola, de los cuales solo ha habido un 7 % de positivos; y que, en los últimos días, han aumentado las capturas y se está haciendo un «buen rastreo» tres semanas después del primer caso.

A los animales se les hace, además de una PCR, una prueba complementaria de serología.

En cuanto a cómo reducirá la Generalitat el número de jabalíes en Cataluña, ha reiterado que en zonas con sobrepoblación se tendrá que actuar más y en otras menos, pero que cualquier medidda se hará con criterios científicos y se acordará en una mesa de diálogo.

Para Ordeig la Generalitat está «abriendo puertas» y siendo «proactiva» para investigar cualquier información que ayude a resolver este brote.