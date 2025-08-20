La ganadería dispara el empleo extranjero en el sector primario un 53% en solo un año y donde empieza a haber una falta de relevo generacional

La ganadería lidera el crecimiento del empleo extranjero en el sector primario, con un aumento del 53% en solo un año, según el último informe Mercado de trabajo en el sector de Agricultura, ganadería y pesca elaborado por Randstad Research, el centro de estudios de Randstad. El análisis, basado en datos del INE, el SEPE y la Seguridad Social, confirma que el sector mantiene su peso estratégico en la economía, ya que la agricultura, ganadería y pesca da trabajo a 759.000 personas en España, es decir, el 3,4% del empleo total del país, pero afronta retos estructurales como la caída en algunos subsectores, el envejecimiento de su fuerza laboral y la dependencia de mano de obra extranjera. Pero también revela que empieza a haber una falta de relevo generacional en la mano de obra extranjera, ya que los jóvenes de 16 a 24 años apenas representan el 4,5% del empleo.

En términos globales, el 72% de los ocupados en agricultura, ganadería y pesca son españoles (546.000 personas en el primer trimestre de 2025), mientras que los extranjeros se mantienen estables en torno a los 200.000 trabajadores.

Su peso es especialmente reducido en silvicultura, pesca y acuicultura, donde representan solo el 14% del empleo. La producción ganadera destaca como el subsector con el avance más contundente, ya que el empleo extranjero se disparó un 53% interanual, mientras que el de trabajadores españoles retrocedió un 1,3%.

EL EMPLEO EN EL SECTOR PRIMARIO SE MANTIENE ESTABLE, CON UNA CAÍDA MÍNIMA DELL 0,4% EN UN AÑO

El sector está dominado por la agricultura y ganadería, que concentran el 93% de la ocupación (704.928 personas) y que en el último año creció un 1,8%. En cambio, silvicultura, pesca y acuicultura, con apenas un 7% del empleo (53.811 personas), sufrió una caída histórica del 22,5% interanual. Pese a esta contracción en algunos subsectores, el balance general se mantiene prácticamente estable, con una reducción de apenas un 0,4% respecto al mismo periodo de 2024.

En el primer trimestre de 2025, la fotografía contractual del sector refleja que el 34% de los asalariados en agricultura, ganadería y pesca tenían un contrato temporal, un porcentaje que se eleva al 35% en agricultura y ganadería, frente al 23% en silvicultura, pesca y acuicultura.

Además, el 28% de los contratos indefinidos en el conjunto del sector corresponden a la modalidad de fijos-discontinuos, una fórmula especialmente presente en agricultura y ganadería (27%), mientras que en silvicultura, pesca y acuicultura suponen el 17%.

EL 28% DE SUS TRABAJADORES TIENE MÁS DE 55 AÑOS Y LOS JÓVENES APENAS REPRESENTAN EL 4,5%; LAS MUJERES YA REPRESENTA EL 30%

El informe alerta sobre un reto crítico: el envejecimiento de la mano de obra. Más de la mitad de sus trabajadores tienen 45 años o más, y los mayores de 55 ya representan el 27,7% del total. En cifras absolutas, el grupo más numeroso es el de 45 a 54 años, con 213.404 personas, seguido muy de cerca por los mayores de 55, que suman 207.763. En el extremo opuesto, los jóvenes de 16 a 24 años apenas suponen un 4,5% del empleo, una señal de alerta para el futuro del sector.

En agricultura y ganadería, las mujeres representan ya el 29% de la ocupación (203.444 trabajadoras), con un incremento interanual del 5,2%, muy por encima del leve 0,5% registrado por los hombres. Este avance es especialmente relevante en cultivos no perennes (como cereales, hortalizas o tubérculos), donde el empleo femenino se disparó un 25,8% en el último año, mientras el masculino retrocedió un 3,7%. En la producción ganadera también se observan signos positivos, ya que las mujeres aumentaron su ocupación un 8,4%, frente al 2,6% de los hombres.