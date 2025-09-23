La Fundación del Toro de Lidia denuncia que la ILP de Censura de la Tauromaquia es un ataque totalitario a la libertad cultural

Con fecha de este martes 23 se ha presentado en la Comisión de Cultura del Congreso la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la derogación de la Ley 18/2013, de 12 de noviembre, para la regulación de la Tauromaquia como patrimonio cultural, también conocida como «la ILP de Censura de la Tauromaquia».

La Fundación del Toro de Lidia (FTL) ha emitido un comunicado en el que denuncia que la ILP de Censura de la Tauromaquia constituye «un ataque totalitario a la libertad cultural y un grave riesgo para el modelo de convivencia democrática en España».

En su opinión, esta ILP «no persigue ampliar la libertad de las comunidades autónomas, sino abrir la puerta a que los poderes públicos tengan la facultad de prohibir expresiones culturales en función de criterios ideológicos». Tal y como asegura Victorino Martín, presidente de la FTL: «Los promotores de esta ILP pretenden sembrar la semilla de la cizaña y la división en cada territorio».

https://youtu.be/vgHkbMgot70?si=dh2iaEV9P5i83e2E

Asimismo, recuerdan que los poderes públicos, tal y como recoge la Constitución, tienen la obligación de «conservar y promover todas las manifestaciones culturales: las mayoritarias y las minoritarias, las que gustan y las que incomodan. La tauromaquia es una realidad cultural indudable, anterior incluso a su reconocimiento legal en la Ley 18/2013″.

EL CAMINO PARLAMENTARIO DE UNA ILP

La ILP de Censura de la Tauromaquia está llevando el trámite normal de cualquier iniciativa popular que logre reunir más de 500.000 firmas.

Después del trámite de la Comisión de Cultura la propuesta se remitirá al pleno del Congreso de los Diputados para que decida si toma en consideración o no esta iniciativa popular.

En el caso de que el Congreso votara a favor de la toma en consideración de la ILP de Censura de la Tauromaquia, la propuesta volvería a la Comisión de Cultura del Congreso para su tramitación como Ley, abriéndose un plazo de enmiendas.

Terminada la redacción de la propuesta se volvería al Congreso para la definitiva aprobación o no de la Ley que derogaría la Ley 18/2013, de 12 de noviembre, para la regulación de la Tauromaquia como patrimonio cultural.