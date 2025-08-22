La Fiesta Campesina Regional se celebrará este sábado 23 de agosto en la localidad segoviana de Fuentidueña

Una vez terminada la cosecha de cereal, los responsables de la UCCL Segovia han creído conveniente desviar un poco la mirada del trabajo y preocupaciones diarios. Por ello el sábado 23 de agosto vamos a celebrar la Fiesta Campesina Regional de UCCL en la Villa de Fuentidueña, en la chopera que hay al lado del rio Duratón, a la izquierda del puente yendo desde el pueblo.

Los responasbles de la organización buscan que sea un día alegre en el que podamos disfrutar de la compañía de amigos/as y conocer y compartir experiencias con otros/as agricultores/as y ganaderos/as, tanto de Segovia como de otras provincias de Castilla y León y del resto del Estado.

Para disfrutar de la fiesta, como es costumbre, podremos tomar el vermú antes de comernos la paella, tras la cual se procederá al sorteo de regalos entre los asistentes.

Por la tarde, se podrá participar en una visita cultural guiada al pueblo, a sus monumentos históricos y bodegas o participar en una cata de vinos de la zona.

Después de cenar, para ir acabando, contaremos con un grupo de música que nos hará bailar hasta bien entrada la noche.

Gracias a Escuelas Campesinas de Segovia, a lo largo del día habrá monitores que se encargarán de cuidar y entretener a niños y niñas con juegos y actividades de lo más variado y divertido.

Para asistir, así como para participar en las actividades es necesario llamar al teléfono 921 43 54 19, para apuntarte y decir si se va solo o tle acompañará tu familia.