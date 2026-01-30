La Federación de Regantes del Alto Guadiana pide el respaldo del Gobierno de Castilla-La Mancha contra el próximo Plan Hidrológico

El presidente de la Federación de Regantes del Alto Guadiana (FERGUALT), Ángel Bellón, y su secretario, Miguel García, han pedido el respaldo del Gobierno de Castilla-La Mancha contra el próximo Plan Hidrológico tras reunirse, en el marco de la hoja de ruta establecida por su Junta de Gobierno, con la nueva directora de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, Monserrat Muro, en Toledo.

Durante el encuentro, celebrado el jueves, han planteado la posibilidad de integración de FERGUALT en el Consejo del Agua de Castilla-La Mancha.

Bellón ha argumentado que la Federación aglutina los intereses de miles de usuarios y usuarias de agua, fundamentalmente para regadío, de las provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo. Ha incidido en que sería muy relevante para el sector del regadío regional esta incorporación, máxime, en pleno periodo de revisión de los planes hidrológicos de cuenca.

Además, ha defendido la participación de FERGUALT, en las diferentes mesas de trabajo que se constituirán para analizar el Esquema de Temas Importantes de los diferentes planes hidrológicos.

RESPALDO DE LA JUNTA DE COMUNIDADES

Por otra parte, ha solicitado a la directora de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha la máxima colaboración y respaldo de la Junta de Comunidades, en aras de conseguir que la revisión de 4º ciclo de los planes hidrológicos «resulte lo más ajustada a las necesidades y problemática de los regantes del Alto Guadiana».

En ese sentido, el presidente de FERGUALT ha trasladado a Monserrat Muro que los agricultores de esta gran comarca de la región ven como «progresivamente sus explotaciones pierden rentabilidad como consecuencia de una constante política restrictiva del uso de agua, que aumenta en los borradores de la Confederación Hidrográfica del Guadiana para el periodo 2028-2033 sin que se ofrezcan alternativas que permitan su sostenibilidad».