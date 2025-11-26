La Federación de Regantes critica la lentitud en la construcción de obras hidráulicas y pide que el Ministerio de Transportes asuma las competencias del agua

La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) ha criticado «la falta de estabilidad y continuidad en la financiación y la lentitud administrativa ante la construcción de las obras hidráulicas» en España. Por eso, insiste en que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible asuma las competencias del agua para impulsar las inversiones pendientes en infraestructuras hidráulicas.

En un comunicado, esta organización ha apuntado que la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan) considera que hay que invertir 104.000 millones en los próximos diez años para hacer frente a las sequías e inundaciones, como refleja un informe elaborado por la ingeniería Typsa.

«Aunque en los últimos años se han movilizado fondos importantes -como los Next Generation o el Perte de digitalización del agua-, el marco financiero sigue mostrando un déficit estructural para desplegar, de forma sostenida, todas las soluciones resilientes que exige el clima», ha advertido.

Ha lamentado que el agua y las obras hidráulicas «hayan ido perdiendo relevancia y presupuesto en la agenda política» y ha apostado por que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible «asuma las competencias del agua para impulsar las inversiones pendientes en infraestructuras hidráulicas».

En su opinión, esa transferencia de competencias «resultaría determinante para agilizar las obras hidráulicas que permitirán mitigar las consecuencias de inundaciones y sequías».

Ha exigido que los planes hidrológicos integren «todas las piezas» de la política relativa al agua, como «los embalses, la laminación de avenidas planificadas, la desalación y la reutilización para dar garantía hídrica, modernización y eficiencia en regadío».

También, la «digitalización, para disponer de datos en tiempo real», y «marcos regulatorios que aporten seguridad a la inversión a largo plazo».

Fenacore representa a 700.000 regantes para una superficie agraria de más de dos millones de hectáreas.

El informe se puede leer aquí.