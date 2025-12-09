La Federación de Caza y la Diputación de Valencia refuerzan la colaboración para afrontar el riesgo de peste porcina y mejorar la gestión del jabalí

La presidenta de la Federación de Caza de la Comunitat Valenciana, Lorena Martínez, ha mantenido esta mañana una reunión de trabajo con el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, en la que también ha participado el presidente de la Real Federación Española de Caza, Josep Escandell, para analizar la situación actual del jabalí en la provincia y avanzar en nuevas líneas de colaboración ante el riesgo creciente de peste porcina.

Durante el encuentro, la presidenta ha puesto en valor que la Diputación de Valencia fue la primera institución en apostar «por una línea específica de subvenciones destinadas a apoyar ganchos y batidas, un respaldo que demuestra que invertir en gestión es invertir en seguridad pública».

Se ha insistido en la necesidad de avanzar hacia un programa estructural y estable de gestión del jabalí, coordinado con los ayuntamientos y con apoyo técnico e institucional, que permita actuar con agilidad ante posibles escenarios de emergencia vinculados a la PP en la provincia.

La reunión también ha servido para reafirmar el papel estratégico de los cazadores. «Somos el único colectivo capaz de movilizarse de inmediato cuando el territorio lo exige. La administración lo sabe y por eso estas líneas de colaboración son esenciales para proteger tanto al sector agrario como al conjunto de la ciudadanía», ha señalado Martínez.

La Federación de Caza de la Comunitat Valenciana ha mostrado su disposición a seguir trabajando de manera coordinada con la Diputación de Valencia para reforzar la prevención, mejorar los mecanismos de gestión y garantizar una respuesta efectiva ante cualquier amenaza sanitaria o ambiental relacionada con el jabalí.