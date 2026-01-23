La Federación de Caza oponerse a la propuesta europea de posibles limitaciones a la caza de codorniz, el porrón común y el ánade silbón

La Federación de Caza de la Comunitat Valenciana ha solicitado esta semana a la Dirección General de Medio Natural de la Generalitat Valenciana que adopte una postura contundente en contra de las posibles restricciones a la caza de la codorniz, el porrón común y el ánade silbón que podrían plantearse en el mes de febrero en el seno de la Comisión Europea.

Esta petición se enmarca en una iniciativa coordinada a nivel nacional por la Real Federación Española de Caza, a la que se han sumado las federaciones autonómicas, con el objetivo de trasladar a las administraciones la preocupación del sector cinegético ante las recomendaciones formuladas por el Consorcio Científico de la Comisión Europea.

Precisamente, los días 12 y 13 de febrero está prevista una reunión de la Task Force europea en la que se abordará la situación de estas aves, y previamente, el 29 de enero, el Gobierno de España y las comunidades autónomas deberán consensuar una posición común sobre esta cuestión.

ESCASA UTILIDAD DE LAS RESTRICCIONES

En esta línea, el propio Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ya manifestó públicamente, en noviembre de 2024, su rechazo a una prohibición temporal o a nuevas restricciones para la caza de estas especies, al considerar que los datos científicos disponibles no respaldan la adopción de medidas preventivas.

Dichos datos proceden, entre otras fuentes, del proyecto Coturnix, impulsado por Mutuasport y la Fundación Artemisan. Desde la Federación de Caza han recalcado la necesidad de mantener esta postura y defenderla en los foros de debate europeos.

En el escrito remitido a la Dirección General de Medio Natural, la Federación expone argumentos como la falta de solidez técnica de las recomendaciones europeas, la escasa utilidad real de las restricciones propuestas y el riesgo de que estas medidas resulten contraproducentes para la correcta gestión, seguimiento y conservación de estas especies.

Asimismo, el colectivo cinegético valenciano subraya que la caza regulada ha sido históricamente una herramienta clave para la monitorización de estas aves y para la mejora de su hábitat, por lo que considera injustificado señalar a los cazadores como responsables de un posible declive poblacional.

TRADICIÓN DE GESTIÓN RESPONSABLE

“La Comunitat Valenciana tiene una larga tradición de gestión responsable de la caza, y esa experiencia debe ser escuchada en los foros donde se toman decisiones que afectan a nuestro territorio”, ha señalado Lorena Martínez, presidenta de la Federación de Caza de la Comunitat Valenciana.

Martínez ha añadido que “los cazadores valencianos no rehúyen su responsabilidad y están abiertos a seguir mejorando los mecanismos de seguimiento y conservación de la codorniz, el porrón común y el ánade silbón, pero no aceptarán medidas injustificadas que señalen a la caza como el origen de problemas que responden a factores mucho más complejos, como la pérdida de hábitat o los cambios en los usos agrarios”.