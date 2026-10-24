La Federación Aragonesa de Caza se persona como acusación popular en la causa judicial del incendio de Peñas de Riglos

La Federación Aragonesa de Caza (Farcaza) ha formalizado su personación como acusación popular en las diligencias judiciales abiertas por el presunto delito de incendio forestal que ha provocado uno de los mayores desastres medioambientales de la historia de la Comunidad Autónoma de Aragón en Peñas de Riglos.

Ante la extrema gravedad de los hechos, que han arrasado miles de hectáreas de un valor ecológico y cinegético incalculable y puesto en peligro vidas humanas, poblaciones e infraestructuras, la Federación Aragonesa de Caza ha decidido tomar parte activa en el proceso penal y aportar todos los mecanismos necesarios para la defensa de sus sociedades deportivas y cazadores afectados.

Para la Federación, «esta decisión sirve para reafirmar los principios fundamentales de nuestra entidad, firmemente comprometida con la protección del medio ambiente, la defensa de la biodiversidad y el respeto absoluto a los entornos naturales en los que se fundamenta nuestra actividad deportiva».

Desde Farcaza se ha tomado esta decisión tras mantener una reunión con las sociedades de cazadores federadas afectadas, ya que se considera indispensable su personación activa para:

Exigir la máxima contundencia legal y la depuración completa de responsabilidades penales y civiles contra quienes atentan supuestamente de forma intencionada contra nuestro patrimonio natural.

Velar por el interés general y la restauración del equilibrio ecológico, actuando como voz activa en la defensa de la biodiversidad devastada por el fuego,

Colaborar de forma estrecha con la Administración de Justicia aportando todos los recursos técnicos y humanos que sean necesarios para el total esclarecimiento de los hechos.

Reafirmar el compromiso cívico de la comunidad deportiva, demostrando que el deporte federado de la caza es uno de los mayores protectores y garantes de los ecosistemas aragoneses; en línea de los valores refrendados por el Premio Medio Ambiente Aragón 2026 otorgado a FARCAZA.

A través de su equipo jurídico, la Federación ejercerá todas las acciones procesales oportunas, participando en la solicitud de diligencias de investigación y personándose en las futuras fases del procedimiento, garantizando la rigurosa prudencia que exige el marco judicial.

Finalmente, manifiestan «nuestra más profunda consternación ante la tragedia ecológica sufrida por Aragón, así como nuestra solidaridad con los municipios, vecinos y colectivos afectados por este y el resto de incendios acaecidos este verano. La destrucción intencionada de la naturaleza es un ataque directo al futuro de nuestra tierra y a la propia actividad cinegética, y no escatimaremos esfuerzos legales y técnicos para asegurar que se haga justicia».