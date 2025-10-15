La FAO premia la herramienta ECOGAN, desarrollada por el Ministerio de Agricultura, para el cálculo de emisiones y la huella de carbono en la ganadería

El sistema informático ECOGAN, desarrollado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, para el cálculo de las emisiones y la huella de carbono en la ganadería a nivel de cada explotación, ha recibido el reconocimiento de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) por su contribución a la producción ganadera sostenible y cumplir con los objetivos medioambientales.

El acto de entrega se celebra esta tarde en la sede de la FAO, en Roma, en el marco de la celebración del 80º aniversario de la organización y del Foro Mundial de la Alimentación. En esta ceremonia se premiarán las mejores prácticas y enfoques innovadores para promover la seguridad alimentaria mundial, el desarrollo sostenible y la transformación de los sistemas agroalimentarios. ECOGAN ha sido distinguida en la categoría de “Transformación Sostenible de la ganadería, una sola salud, sanidad animal y centros de referencia”.

Esta herramienta alberga el Registro General de Mejores Técnicas Disponibles (MTDs) y permite el cálculo de las emisiones y la huella de carbono en la ganadería a nivel de cada explotación. Todos los algoritmos de cálculo de emisiones que lleva incluidos han sido acordados previamente con el Sistema Español de Inventario de Emisiones (SEI), gestionado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Gracias a esta colaboración, los cálculos incluidos en ECOGAN y las MTDs notificadas por los ganaderos se transfieren anualmente al SEI, que los incorpora en sus estimaciones. De esta forma, se alcanza un elevado nivel de precisión en las estimaciones de las emisiones de la ganadería, que refleja adecuadamente las medidas adoptadas por los productores para reducirlas.

ECOGAN fue una de las 20 candidaturas seleccionadas, de un total de 408, para ser presentada en la Conferencia Global para la Transformación Sostenible de la Ganadería, celebrada en la capital de Italia del 29 de septiembre al 1 de octubre. Además, también fue elegida para poder participar en el Foro de Innovación, evento paralelo a la conferencia global, en la sesión dedicada a innovaciones en ganadería sostenible e impacto climático.