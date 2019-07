Los productores de espinaca continúan buscando alternativas que permitan mantener la producción de esta hortaliza en España, tras el rechazo al recurso de alzada presentado por Proexport a la denegación de uso excepcional del herbicida lenacilo.

Por este motivo, 25 productores de espinaca procedentes de distintos puntos de España, se han reunido en Proexport (Murcia) junto a varios operadores de la cadena productiva y un representante de la administración regional de Murcia, para poner en común la información sobre los últimos avances llevados a cabo para resolver el problema de la falta de herbicidas en el cultivo, analizar las posibles alternativas y buscar estrategias que permitan mantener la producción y los programas de suministro de 4ª gama.

“Utilizar métodos alternativos al lenacilo va a provocar un coste diferencial de 0,4€ por Kg, puesto que será preciso colocar, retirar y gestionar adecuadamente los acolchados necesarios para la biosolarización. Además, el resultado en el cultivo no será el mismo, pero para cumplir con los requisitos medioambientales de la UE, es lo que tendremos que hacer”, señala José Antonio Cánovas, presidente de la Sectorial de Cultivos Menores de Proexport.

“No entendemos que en España vayamos a recurrir a métodos más exigentes para los productores, mientras otros países tienen autorización”

Por otro lado, preocupa mucho entre los productores que no todos los países de la UE tengan que cumplir con los mismos requisitos que España, ya que en Portugal y Francia sigue autorizado el herbicida.

“Nos cuesta mucho trabajo entender que en España vayamos a recurrir a métodos más exigentes para los productores, mientras que en otros países siguen disponiendo de la autorización de lenacilo. En un territorio comunitario no deberían existir estas diferencias competitivas”, advierte el director técnico de Proexport, Abelardo Hernández.

“Los productores españoles estamos dispuestos a asumir los requisitos medioambientales que señala la UE, pese al coste que esto supone, pero no es razonable que estos requisitos no sean los mismos en toda la UE. Disponer de otros herbicidas que sustituyan al lenacilo puede llevar varios años, ya que los requisitos para el registro son muy severos y es necesario garantizar que su uso no provoca efectos nocivos ni en el medio ambiente, ni en los trabajadores ni en los consumidores”, añade Hernández

Los productores de espinaca son conscientes de que adaptar sus producciones a los requisitos medioambientales de la UE va a suponer un importante esfuerzo, pero están convencidos de que merece la pena y que clientes, consumidores y la sociedad en general sabrá apreciarlo.