La falta de alimento fuerza a los buitres a atacar a presas vivas: Matan una vaca limusina en Salamanca

ASAJA Salamanca vuelve a poner a los buitres en el punto de mira, ya que por falta de alimento muerto son capaces de atacar a presas vivas. Éste ha sido el caso del último ataque fechado este domingo, 18 de octubre de 2020; en el que las aves han matado a una vaca limusina en una explotación de Bercimuelle, de la comarca de Guijuelo.

La ganadera afectada, Yara María Pérez, asegura que la vaca estaba preñada de seis meses y tuvo que recibir asistencia veterinaria este domingo, por una caída. “El veterinario le puso una inyección por la mañana y nos dio otra dosis para que se la fuéramos a poner por la tarde. Cuando volvimos, había unos 50 ó 60 buitres que se estaban comiendo la vaca”, lamenta.

“Ha sido tremendo y da mucha rabia perder una vaca buena, en pleno rendimiento y que iba a parir en unos meses. Nosotros no tenemos la culpa de que los buitres no tengan qué comer y nos ataquen al ganado, porque lo perdemos todo, nadie nos compensa por esto. Si, al menos, pudiéramos echar alimento en las buitreras para que estos ataques se redujeran, pero ni eso”. Pérez estima en unos 2.200 euros la pérdida ocasionada sólo este domingo. “Y es que no nos pagan ni un duro. Nadie se hace cargo de esto”.

ASAJA Salamanca insta a la Junta de Castilla y León a que aborde cuanto antes los problemas que causan los buitres por falta de alimento y que le lleva a atacar a presas vivas. Además, urge a la Administración regional que implante un sistema de compensación al igual que ocurre con el lobo, para poder reponer las pérdidas ocasionadas. Así mismo, la OPA advierte que el sistema de compensación del lobo está muy por debajo de las pérdidas reales y que “no es de recibo” que otros animales salvajes puedan atacar libremente sin ningún tipo de resarcimiento a los ganaderos, como el caso de buitres o meloncillos.