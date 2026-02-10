La Eurocámara da luz verde a unas cláusulas de salvaguardia agrícolas en el acuerdo UE-Mercosur que son rechazadas por todo el sector agrario

El Parlamento Europeo dio este martes luz verde a las cláusulas de salvaguardia para proteger a los agricultores en el acuerdo comercial UE-Mercosur, que permitirán intervenir más temprano de lo previsto en el caso de subidas de importaciones o caídas de precios de productos sensibles para el sector primario de la UE. Unas cláusulas que siguen siendo rechazadas unánimemente por todo el sector agrario pese a que se vendan como una garantía de seguridad ante el acuerdo.

Por 483 votos a favor, 102 en contra y 67 abstenciones, la Eurocámara validó así el acuerdo político al que sus negociadores y los del Consejo de la UE (que representa a los países) habían llegado el pasado mes de diciembre, que permitió la firma del pacto unas semanas después en Paraguay.

Estas cláusulas se activarían en un plazo de 21 días si se da un incremento de importaciones de productos sensibles del Mercosur en la Unión Europea superior al 5% o si los precios de esos mismos productos europeos caen por encima de ese mismo 5%, frente al umbral del 10 % propuesto originalmente por Bruselas.

En los productos sensibles de la lista figuran alimentos como el pollo, la ternera, los huevos, los cítricos y el azúcar. En el caso de que la Comisión determine que se está produciendo un daño a los productores europeos, se podrían suspender las ventajas comerciales para estas importaciones de manera temporal.

Además, la Comisión tendrá que presentar al menos una vez cada seis meses un informe al Parlamento Europeo sobre el impacto de las importaciones de estos productos sensibles desde Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

El texto incluye asimismo una declaración formal de la Comisión Europea que compromete avances concretos en la alineación de los estándares de producción aplicables a las importaciones, especialmente en bienestar animal, uso de pesticidas, seguridad alimentaria y condiciones laborales.

DEL APOYO DEL PP AL RECHAZO UNÁNIME DE TODO EL SECTOR AGRARIO ESPAÑOL A ESTAS SALVAGUARDAS

Tras conocerse esta resolución, el PP celebró que las salvaguardias aprobadas supongan «una protección real y efectiva para los agricultores en el momento en el que se ponga en marcha el acuerdo comercial UE- Mercosur», lo que -incidieron- había defendido desde España el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, según han señalado en un comunicado.

«No estamos hablando de salvaguardias simbólicas, sino de un instrumento operativo, rápido y jurídicamente sólido, que ofrece una protección real frente a posibles distorsiones derivadas del acuerdo UE–Mercosur», aseguró el popular Gabriel Mato, responsable de negociar las salvaguardias en nombre del Parlamento Europeo.

Sin embargo, nadie del sector agrario cree ni respalda estas salvaguardias. Este martes 10, en las protesta de Sevilla de todo el sector andaluz todas las organizaciones agrarias han dejado clara supostura en contra de la medida.

Para el secretario provincial de COAG Sevilla, Sebastián González, ha declarado a los medios que este acuerdo es «infame» y va en contra de todo el campo europeo, pero especialmente del andaluz, mientra que desde AVA-ASAJA se considera «claramente insuficientes» las cláusulas de salvaguardia aprobadas este martes por el Parlamento Europeo y su presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, asegura que «la mejor garantía para proteger a los agricultores y ganaderos europeos es introducir medidas que establezcan la reciprocidad, es decir, que las importaciones de países terceros cumplan las mismas exigencias que los productos europeos, y la complementariedad con la producción europea, de manera que solo entren importaciones para complementar la demanda en Europa».