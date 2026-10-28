La eterna solidaridad del mundo rural: Veterinarios de Toledo abren una red de clínicas para atender urgencias tras el accidente ferroviario

La solidaridad del campo y del mundo rural ante cualquier tragedia siempre será eterna. Junto a la colaboración de todas las localidades cercanas al suceso, el Colegio Oficial de Veterinarios de Toledo ha activado un dispositivo de colaboración con las clínicas veterinarias de la provincia tras el grave accidente ferroviario ocurrido este miércoles, con el objetivo de facilitar atención veterinaria ante las posibles necesidades derivadas del suceso.
Desde el Colegio se ha realizado un llamamiento a los profesionales y centros veterinarios de la zona y numerosas clínicas han confirmado ya su disponibilidad para colaborar y atender posibles urgencias.
Con el objetivo de facilitar a los ciudadanos el acceso a estos servicios, el Colegio pone a su disposición el siguiente listado de clínicas participantes:
CLÍNICAS VETERINARIAS DISPONIBLES
CONSUEGRA:
Clínica Veterinaria El Carmen
Luis Plaza Morales Teléfono: 622 718 318
MORA:
Clínica Veterinaria Mora (Atención a mascotas)
Pablo Barrio Pérez Teléfono: 925 340 453
MADRIDEJOS
Clínica Veterinaria Madridejos (Atención a mascotas)
Beatriz Gutiérrez Aranda
Ricardo Sánchez López
Teléfono:925 463 268
Clínica Veterinaria Valdehierro
Luis Ángel López Tapial
Teléfono: 925 112 691
SONSECA
Clínica Veterinaria San Miguel
Luis Martín García
José Enrique Sánchez Díaz
Teléfono: 925 96 02 26
El Colegio Oficial de Veterinarios de Toledo agradece la rápida respuesta de los centros y profesionales que se han sumado al llamamiento, así como su disposición para poner sus medios y experiencia al servicio de las personas y animales que puedan necesitar asistencia.
Asimismo, mantendrá la coordinación con los profesionales de la provincia y actualizará la información disponible en caso de que se incorporen nuevas clínicas al dispositivo.