La eterna solidaridad del mundo rural: Veterinarios de Toledo abren una red de clínicas para atender urgencias tras el accidente ferroviario

La solidaridad del campo y del mundo rural ante cualquier tragedia siempre será eterna. Junto a la colaboración de todas las localidades cercanas al suceso, el Colegio Oficial de Veterinarios de Toledo ha activado un dispositivo de colaboración con las clínicas veterinarias de la provincia tras el grave accidente ferroviario ocurrido este miércoles, con el objetivo de facilitar atención veterinaria ante las posibles necesidades derivadas del suceso.

Desde el Colegio se ha realizado un llamamiento a los profesionales y centros veterinarios de la zona y numerosas clínicas han confirmado ya su disponibilidad para colaborar y atender posibles urgencias.

Con el objetivo de facilitar a los ciudadanos el acceso a estos servicios, el Colegio pone a su disposición el siguiente listado de clínicas participantes:

CLÍNICAS VETERINARIAS DISPONIBLES

CONSUEGRA:

Clínica Veterinaria El Carmen

Luis Plaza Morales Teléfono: 622 718 318

MORA:

Clínica Veterinaria Mora (Atención a mascotas)

Pablo Barrio Pérez Teléfono: 925 340 453

MADRIDEJOS

Clínica Veterinaria Madridejos (Atención a mascotas)

Beatriz Gutiérrez Aranda

Ricardo Sánchez López

Teléfono:925 463 268

Clínica Veterinaria Valdehierro

Luis Ángel López Tapial

Teléfono: 925 112 691

SONSECA

Clínica Veterinaria San Miguel

Luis Martín García

José Enrique Sánchez Díaz

Teléfono: 925 96 02 26

El Colegio Oficial de Veterinarios de Toledo agradece la rápida respuesta de los centros y profesionales que se han sumado al llamamiento, así como su disposición para poner sus medios y experiencia al servicio de las personas y animales que puedan necesitar asistencia.

Asimismo, mantendrá la coordinación con los profesionales de la provincia y actualizará la información disponible en caso de que se incorporen nuevas clínicas al dispositivo.