Y es que en las anteriores a la creación de la DOP, parte del consejo pretende establecer una distinción: marcas que estuvieran registradas y marcas que no lo estuvieran. Osborne la tiene registrada, como también alguna enseña que posee la citada Incarlopsa o Vall Companys, mientras que otros grupos integrados en la DOP, como Jamones Bomba (con Sierra de Jabugo entre sus marcas), no. Y esta circunstancia es la que genera división interna. Fuentes de la DOP han rehusado hacer ningún comentario a preguntas de El Confidencial en tanto en cuanto el acta de la reunión de septiembre no sea aprobada en la siguiente reunión de este mes de octubre.