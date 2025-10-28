La DOP Granada Mollar de Elche está llevando a cabo una intensa campaña de promoción en mercados de Barcelona y Madrid

La Denominación de Origen Protegida (DOP) de la Granada Mollar de Elche está llevando a cabo una intensa campaña de promoción en mercados de Barcelona y Madrid, con el objetivo de dar a conocer las cualidades únicas de este fruto y fomentar su consumo en el punto de venta.

Esta iniciativa, que cuenta con el apoyo de la Diputación de Alicante, se enmarca en la estrategia de difusión de la DOP para establecer un contacto directo con el consumidor, destacando el sabor dulce, la semilla blanda y las propiedades saludables de la variedad Mollar de Elche.

El presidente de la DOP de las Granadas de Elche, Francisco Oliva, ha señalado que “estas acciones permiten a la Denominación de Origen acercarse al consumidor y desmontar algunos mitos, como la supuesta dificultad para pelarla o el color exterior del fruto”. En este sentido, Oliva apunta que la mollar de Elche “no presenta un tono rojo intenso como otras variedades, sino una gama natural que oscila entre el crema y el rojo, ese color es resultado de la exposición al sol durante su maduración en el árbol y este tipo de características son las que nos hacen especiales y las que tenemos que transmitir a la población”.

Además, añade Oliva, “queremos que los consumidores de los mercados de Barcelona y Madrid prueben su semilla comestible y su dulzor característico, y entiendan por qué la Granada Mollar de Elche es la única con Denominación de Origen Protegida del mundo”.

DE LA BOQUERÍA A LA PAZ

La campaña de degustaciones y acciones informativas ha recalado recientemente en el emblemático Mercado de La Boquería de Barcelona, donde los visitantes han podido descubrir las distintas formas de disfrutar de la granada y degustar el producto en su mejor momento, además de llevarse material promocional como recetarios y bolsas, entre otros.

La acción promocional se ha trasladado también a la capital, donde la DOP está presente en el Mercado de Santa María de la Cabeza de Madrid, ofreciendo información detallada sobre el cultivo y la Denominación de Origen, además de realizar degustaciones entre los asistentes.

El calendario de promoción en Madrid culminará con otras jornadas especiales que tendrán lugar del 6 al 8 de noviembre en el Mercado de La Paz, reforzando así la visibilidad de la Granada Mollar de Elche en uno de los puntos de venta más estratégicos de la capital.