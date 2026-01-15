La DOP Aceituna Aloreña de Málaga se ‘hace universitaria’ con un acuerdo de colaboración con la Universidad malacitana

El Consejo Regulador de la DOP Aceituna Aloreña de Málaga y la Universidad de Málaga han firmado un convenio de colaboración para trabajar en diversas líneas que acerquen la universidad a este sector.

El motivo de este convenio es llevar a cabo diversas actividades conjuntas encaminadas a la investigación, formación e innovación en materias relacionadas con la protección de esta denominación de origen y su sector empresarial, paisajístico o los recursos humanos.

De forma específica, la firma del mismo permitirá abordar estas áreas mediante la ejecución de proyectos y programas de investigación, desarrollo e innovación; la prestación de servicios técnicos y de asesoramiento científico; la cooperación en programas de formación de personal investigador y técnico, la organización de actividades relacionadas con la promoción social y la puesta en marcha de cursos, seminarios, conferencias y jornadas científico-técnicas, entre otras.

Los expertos han puesto de manifiesto la importancia económica y cultural de la DOP, especialmente por su proceso tradicional y natural con conservación en salmuera (sin tratamiento químico) y por su proceso de recolección, que se realiza a mano mediante la técnica de “ordeño”, así como la elevada implantación en el territorio.

Además, este convenio tiene una elevada relevancia ya que, España es el primer productor mundial de aceituna de mesa, y la DOP Aceituna Aloreña de Málaga engloba a 19 municipios malagueños en su zona de producción, los cuales se ubican, en su mayoría, en el Valle del Guadalhorce y la Sierra de las Nieves.

El acto tuvo lugar este miércoles 14 de enero en el Pabellón de Gobierno de la Universidad de Málaga. La firma del convenio ha sido realizada por el rector Teodomiro López y el presidente de la DOP Aceituna Aloreña de Málaga, Juan Miguel Gómez; a este acto también asistieron, por parte de la Universidad de Málaga el vicerrector de Investigación, Pedro Marieles, y los profesores Ana Rosa del Águila, Antonio Padilla-Meléndez y Francisco Lozano y, por parte del Consejo Regulador, la secretaria general, Margarita Jiménez.