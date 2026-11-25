Cuando se habla de escasez de agua, suele asumirse que la cantidad disponible depende principalmente de la lluvia y las condiciones climáticas. Sin embargo, un equipo de investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) muestra que las decisiones sobre cómo se gestiona el agua pueden tener una influencia similar, e incluso superior en algunos casos, a la de las propias condiciones hidro-climáticas.

Las conclusiones de diversos estudios realizados en la ETSI de Caminos, Canales y Puertos (ETSICCP) de la UPM tienen importantes implicaciones para la planificación hidrológica y la adaptación al cambio climático. Los autores subrayan que las estimaciones de disponibilidad de agua deben acompañarse siempre de una descripción transparente de las hipótesis de gestión utilizadas y de los recursos considerados.

En uno de los trabajos efectuados, publicado en la revista científica Water Resources Management, se ha analizado la disponibilidad de agua en las cuencas mediterráneas mediante un modelo que simula la operación de sistemas de recursos hídricos bajo diferentes hipótesis de gestión. El estudio evalúa aspectos como la operación de los embalses, la priorización de usos, los criterios de garantía de suministro o la aplicación de caudales ecológicos.

Los resultados revelan que modificar estas reglas de gestión puede producir cambios en la disponibilidad de agua de una magnitud comparable a los derivados por los escenarios de cambio climático. «Esto significa que la disponibilidad de agua no es una propiedad fija determinada únicamente por la naturaleza, sino también el resultado de decisiones sociales, institucionales y políticas», señala Paola Bianucci, investigadora que ha formado parte del equipo de trabajo.

La investigación propone interpretar la disponibilidad de agua como un indicador dependiente de las políticas de gestión. Una misma cuenca hidrográfica puede ofrecer niveles muy distintos de disponibilidad según cómo se operen las infraestructuras, los recursos no convencionales, qué fiabilidad se exija al sistema o qué caudales se reserven para la conservación de los ecosistemas.

Más allá de los resultados específicos para la región mediterránea y España, el estudio aporta una idea clave para afrontar los desafíos futuros relacionados con la escasez de agua: las políticas de gestión no solo distribuyen el recurso disponible, sino que también condicionan cuánta agua puede realmente disponerse para la sociedad. El diagnóstico provisto por este análisis permite evaluar las zonas donde resulta más relevante estudiar la inclusión de recursos no convencionales como las aguas regeneradas.

Este y otros estudios referidos a la misma temática se vienen desarrollando en el Departamento de Ingeniería Civil: Hidráulica, Energía y Medio Ambiente de la UPM y en el Centro de I+D+i en Infraestructuras Civiles Inteligentes y Sostenibles (CIVILis), en el marco del proyecto internacional AG-WaMED, financiado por el programa europeo PRIMA, y más recientemente, a través del proyecto AR-GeNeSHis (PID2025-173441OB-I00), financiado por el Programa Estatal para la Investigación y el Desarrollo Experimental (MICIU /AEI /10.13039/501100011033).

Bianucci, P.; Sordo-Ward, Á.; Garrote, L. Enhancing Water Availability in Mediterranean Basins: A Policy-Oriented Interpretation of Management Assumptions. Water Resour Manage 40, 495 (2026). https://doi.org/10.1007/s11269-026-04868-w