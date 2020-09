La discapacidad española y europea llama a «teñir de inclusión» la agenda verde para que nadie se quede atrás

El delegado del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) para los Derechos Humanos y la Convención Internacional de la Discapacidad, Jesús Martín Blanco, junto al Foro Europeo de la Discapacidad (EDF), ha destacado que «a las personas con discapacidad y a nuestras familias nos tiene que ocupar y preocupar la emergencia climática, porque nos afecta de forma devastadora», por lo que ha hecho un llamamiento para «reverdecer lo social y teñir de inclusión la agenda verde».

Jesús Martín defendió esta idea durante la mesa redonda ‘Una transición ecológica inclusiva con las personas con discapacidad’, organizada por el CERMI en el marco del proyecto ‘La Europa de las Personas: una esperanza compartida’, que cuenta con el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

Además, la plataforma representativa de la discapacidad en España ha desarrollado esta acción coincidiendo con la conmemoración este viernes del Día Global de Acción por el Clima. Se puede acceder a más información sobre esta mesa en un reportaje que publica ‘Cermi.es semanal’ a través de este enlace.

Los argumentos del delegado del CERMI fueron compartidos también por Alejandro Moledo, representante del EDF, quien, además, pidió que las personas con discapacidad, sus familias y las entidades del sector estén incluidas en las decisiones que se vayan tomando porque les afecta como a cualquier otra persona, «incluso a veces más», porque «las personas con discapacidad siempre tienen mayor riesgo de sufrir, por ejemplo, desastres naturales» o pueden necesitar un mayor consumo de energía.

Tanto Alejandro Moledo como Jesús Martín subrayaron que en los nuevos empleos que se van a generar en la economía verde se debe tener en cuenta a las personas con discapacidad para que no queden atrás. Igualmente, demandaron fondos suficientes en la transición ecológica y que se cumplan en todo momento los mandatos de la Convención Internacional de la Discapacidad.

DIÁLOGO CIVIL ALICATADO

«Tenemos que garantizar que todos los programas sean inclusivos y accesibles», indicó Jesús Martín, quien aventuró que «se van a generar nuevos perfiles y una nueva economía ecológica y, en esos perfiles, también queremos estar las personas con discapacidad», para lo que demandó que «el diálogo civil esté bien alicatado, que se escuche y se tenga en cuenta a las personas con discapacidad a la hora de construir este gran pacto verde».

Por otra parte, en la mesa virtual de debate intervinieron también las eurodiputadas españolas Mónica Silvana (PSOE) y Soraya Rodríguez (Ciudadanos), quien avisó de que «de nada sirve hablar de ‘Acuerdo Verde‘ si no lo dotamos de una partida presupuestaria concreta, pues lo que no existe en presupuestos y no tiene una línea específica, no sirve para nada».

En este sentido, Mónica Silvana indicó que apuesta por que «el 30% del próximo marco presupuestario, el marco financiero plurianual para los próximos años, vaya para acciones climáticas».

En relación con el impacto en la vida de la ciudadanía, Silvana lamentó que «en Europa se habla mucho de cambio climático, pero poco de las personas», poniendo como ejemplo que el cambio climático está cada vez detrás de más desplazados en el mundo.

«Hablamos de emergencia climática, pero para mí, se trata del mayor colapso ecosistémico que hemos conocido, porque en los últimos 10 años el 67% de las especies han desaparecido y la desaparición de las especies y el deterioro de los ecosistemas es el mejor contexto para las zoonosis, donde los virus que tradicionalmente han estado alojados y han sido huéspedes de determinadas especies animales son capaces de pasar esa barrera e ir a los humanos. nuestros ecosistemas son nuestra salud y trabajar por la salud del planeta es la mejor vacuna para pandemias y ésta no va a ser la última», advirtió Soraya Rodríguez en alusión al contexto actual de crisis sanitaria.