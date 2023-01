‘La dehesa y el toro bravo; patrimonio natural, cultural e inmaterial’ un éxito para la RUCTL en colaboración con el Ministerio de Cultura

Con motivo del Día Mundial de la Educación Ambiental, la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia y el Ministerio de Cultura y Deporte se han unido este jueves 27 para poner en valor el papel que tiene la ganadería de bravo en el patrimonio ambiental, cultural y social de España.

Esta acción llevada a cabo en el Museo del Traje – Centro de Investigación del patrimonio Etnológico- en Madrid con el título ‘La dehesa y el toro bravo, patrimonio natural, cultural e inmaterial’ ha sido dirigida por Antonio Amorós, vocal asesor de la dirección general de bellas artes del ministerio de cultura.

El presidente de la Real Unión de Criadores de Toros Lidia, dio la bienvenida al más de medio centenar de personas que acudieron a la cita y expuso la importancia de “las más de 500.000 hectáreas de dehesa de Alto Valor Natural (espacios AVN) en las que se cría el toro bravo y supone un reservorio de biodiversidad creado durante cientos de años por nuestros antepasados que se mantienen y cobran forma a día de hoy gracias a una cultura que nos han legado, por ello, cabe recordar que la ganadería de bravo está reconocida y protegida como patrimonio cultural por el RD 18/2013”.

A continuación, Isaac Sastre, director general de patrimonio cultural y bellas artes del Ministerio de Cultura y Deporte indicó que “la tauromaquia y la crianza del toro bravo son dos caras de una misma moneda, son patrimonio vivo y paisaje cultural. Aglutinan mucha riqueza: agricultura, ganadería, turismo, gastronomía y un largo etcétera”

Seguidamente Leonor Algarra, subdirectora general de Medios de Producción Ganaderos del Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación en su presentación “la raza de Lidia; patrimonio autóctono y medioambientalmente sostenible” afirmó “no existe un sistema más sostenible de producción que el aprovechamiento de pastos; el sistema de la raza de lidia”.

Sucesivamente, Antonio Antequera, técnico del Área de Patrimonio Industrial y Paisajes Culturales, técnico de la Secretaría General de Gestión y Coordinación de Bienes Culturales del Ministerio de Cultura y Deporte desarrolló su exposición con el título ‘La dehesa, paisaje cultural’ y aseguró que “la dehesa mantiene nuestra identidad cultural, el toro bravo protege una sexta parte de este paisaje cultural reconocido y protegido”

Por último, Lucía Martín, directora de Comunicación y Institucionales de la Real Unión de Criadores de Toros Lidia moderó una mesa redonda sobre ‘la dehesa: valores medioambientales, sociales y culturales de la crianza del toro bravo’ en la que participaron profesionales del más alto nivel:

Jose Miguel Montoya; doctor ingeniero de montes, abrió la mesa afirmando “la sostenibilidad y la economía tienen que ir de la mano, la verdadera sostenibilidad está en el mundo rural” seguidamente Javier Cañón, catedrático Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid, reconoció que “la riqueza genética de la raza de lidia es superior a cualquier raza europea, tiene unas características ecológicas y genéticas únicas”

Clara Berástegui; jefa del Departamento de documentación del Museo Del Traje realizó una impecable exposición sobre la influencia de la tauromaquia y del toro bravo en la moda y destacó “podemos ver la influencia de la tauromaquia en toda la historia de la moda, ha sido, es y será marca nacional e identitaria de nuestra cultura”

Posteriormente, Jose Perea, profesor titular de la facultad veterinaria de la Universidad de Córdoba expresó claramente que “el mayor enemigo de la dehesa no es el clima, somos nosotros, si no la explotamos, si no aprovechamos sus productos, productos como la carne”.

Por último, Jose Carlos Caballero, ingeniero agrónomo, realizó una brillante reflexión sobre las herramientas que se disponen para trasladar a la sociedad la verdadera sostenibilidad a lo que ha querido trasladar “la mejor herramienta de la que disponemos es nuestro si, nuestro compromiso, este mes de mayo tendrá lugar la feria internacional del campo, SICampo, un escaparate que nos permitirá dar a conocer a la sociedad el valor de nuestro mundo rural”.