La DANA y la dejadez en la limpieza de cauces de la CH Júcar deja a vecinos y agricultores sin poder acceder a sus parcelas

Los vecinos cargan contra la CHJ, que no reconoce la existencia del camino e incluso sancionó y forzó al ayuntamiento a retirar el hormigón con el que había acondicionado el mismo, por «La dejadez en el mantenimiento del cauce ha llevado a que se colmate de piedras y vegetación que obliga al agua a discurrir por el firme del camino que se ve gravemente afectado con unas lluvias como las del pasado fin de semana. Con dos días de lluvia el material arrastrado por el agua que debería de quedarse en el cauce, aparece en el camino e imposibilita el paso de cualquier vehículo. Esto es un problema que no solo afecta a nivel económico por la parálisis de la actividad citrícola, sino que deja aislados a muchos residentes con el consiguiente riesgo de no atención en urgencias sanitarias».

Los propietarios de parcelas defienden que, desde tiempo inmemorial, este paso ha sido la única vía de entrada y salida de multitud de explotaciones agrarias y cada vez más de viviendas con personas que residen todo el año. «Este uso dio lugar a una servidumbre histórica de paso, que a la Confederación Hidrográfica del Júcar ahora le cuesta reconocer, dejando cada vez más a su suerte el barranco y limitando las intervenciones del ayuntamiento», denuncian.