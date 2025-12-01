La crisis sanitaria desborda a los ganaderos, que “no descartan movilizarse” si no hay medidas, y piden reunirse ante una “situación insostenible”

No todos los problemas de la ganadería tiene que ver solo con la peste porcina. ASAJA de Ciudad Real ha solicitado formalmente a la Delegada Provincial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural la celebración de una reunión urgente con una representación de ganaderos de la provincia, con el objetivo de trasladarle de primera mano la grave problemática que está generando la expansión de la lengua azul y otras enfermedades y advierten que la tensión entre los ganaderos es tal que “no descartan movilizarse” si no se adoptan medidas.

La organización agraria ha explicado que, en las últimas semanas, la situación “ha alcanzado un punto límite”, con explotaciones que sufren importantes pérdidas de animales, abortos, caída de productividad, infertilidad y elevados costes veterinarios. Todo ello está provocando una creciente preocupación e indignación entre los profesionales del sector, que hablan ya de una realidad “insostenible”.

De hecho, ASAJA Ciudad Real advierte de que la tensión entre los ganaderos es tal que “no descartan movilizarse” si no se adoptan de manera inmediata medidas claras, eficaces y coordinadas que permitan aliviar la carga que están soportando las explotaciones.

La organización también ha trasladado su voluntad de que en este encuentro pueda estar presente la Directora General de Ordenación Agropecuaria, a quien ha informado de la solicitud. ASAJA considera fundamental que los máximos responsables en materia sanitaria y de gestión ganadera conozcan directamente la magnitud del problema y puedan valorar, junto a los afectados, posibles vías de actuación.

“LOS GANADEROS ESTÁN PREOCUPADOS Y PROFUNDAMENTE FRUSTRADOS. LA SITUACIÓN EXIGE RESPUESTAS RÁPIDAS Y UN DIÁLOGO DIRECTO QUE PERMITA DISEÑAR SOLUCIONES URGENTES”

Para ASAJA Ciudad Real las partidas anunciadas en la región son “insuficientes” y se requiere un nuevo paquete de medidas efectivas, inmediatas y justas; similares a las que se han adoptado en otras Comunidades Autónomas. La organización provincial agraria subraya que el sector se enfrenta a una crisis sin precedentes recientes y exige que las ayudas sean “reales, proporcionales y verdaderamente compensatorias”, cubriendo la pérdida de animales —por muertes, abortos, infertilidad o ceses de producción—, la reducción de la producción futura de leche y carne, el lucro cesante y los costes veterinarios, de desinfección, tratamientos y reposición.

“Los ganaderos están preocupados y profundamente frustrados. La situación exige respuestas rápidas y, sobre todo, un diálogo directo que permita diseñar soluciones urgentes”, señalan desde ASAJA Ciudad Real, subrayando que la reunión debe celebrarse lo antes posible para concienciar a la Administración de que “estamos en una situación crítica”.

ASAJA concluye que continuará recogiendo casos, trasladando información actualizada a las administraciones y defendiendo los intereses de los profesionales, “que hoy más que nunca necesitan apoyo, claridad y medidas que protejan la continuidad de sus explotaciones”.