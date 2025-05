La crisis del cereal la pagan los agricultores: sube el pan y los piensos bajan la mitad de la subida; las protestas se extenderán por todas las CCAA

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, tras analizar los últimos datos disponibles critica «la indefensión en la que se encuentran los agricultores ante unos precios de cereales que están por los suelos en origen, con caídas muy importantes, que no se trasladan ni a los consumidores, ni a los ganaderos en los piensos». Por eso advierte que las protestas cerealistas se extenderán por todas las CCAA productoras.

Unión de Uniones, quien ya viene denunciando el impacto y las consecuencias negativas que estarían teniendo para los agricultores los acuerdos con Ucrania, pone en evidencia que los precios de los cereales, en especial los del trigo y la cebada, están entre un 40-45% por debajo de los que había cuando estallara el conflicto en 2022, mientras que es este mismo tiempo los consumidores pagan el precio del pan un 19% más caro. Igualmente, la bajada del cereal no se ha repercutido en el precio de los piensos, que pese a haberse reducido también, lo han hecho en un 10-15% menos.

En los últimos años España ha pasado de importar desde Ucrania unos 3 millones de toneladas anuales, a más de 10 millones de toneladas en 2024 gracias a los beneficios arancelarios concedidos a dicho país por la UE. «España es un país deficitario en estos productos» señala Unión de Uniones «pero se necesitan hacer los balances necesarios para que importaciones masivas no hundan el mercado de los cereales y al tiempo no se tensione al alza el precio de los piensos».

No obstante, la organización no señala este acuerdo como el único responsable, pues el mal funcionamiento de la cadena alimentaria y los desequilibrios existentes que no acaban de corregirse estarían jugando también un rol decisivo.

LOS COSTES SIGUEN ENCARECIÉNDOSE: «LAS ADMINISTRACIONES SI NO TIENEN LOS TRACTORES EN LA PUERTA NO TIENEN EN CUENTA AL SECTOR»

Como en otros sectores, el caballo de batalla son también los costes de producción que siguen encareciéndose. Los abonos nitrogenados, de amplio uso en este sector, han aumentado también un 40% en apenas 6 meses, situación que puede agravarse con la imposición de aranceles a la compra de abonos procedentes de Rusia y Bielorrusia.

«El sector no puede soportar que le paguen un 40% menos por el cereal, mientras tiene que pagar un 40% más por los abonos», comentan desde Unión de Uniones.

La organización recuerda que se ha dirigido tanto al Ministerio de Agricultura español, como a la Comisión Europea, como a los eurodiputados para que se establezcan cláusulas de salvaguarda efectivas para frenar importaciones distorsionantes de cereal, como medidas para desactivar las sanciones a los abonos rusos si los precios suben aún más «pero parece que si no tiene tractores en la puerta no tienen en cuenta al sector».

«Los agricultores, con una previsión buena de cosecha, deberíamos estar esperanzados» apuntan desde la organización» y por las decisiones políticas que se toman, resulta que no es así.

Por estos motivos, Unión de Uniones anuncia que las protestas se extenderán por todas las CCAA productoras y a nivel estatal para «reclamar mayor apoyo a una producción que es estratégica y clave para la alimentación, tanto humana como animal».