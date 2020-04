El año 2019 no fue un buen año en términos agrícolas y ganaderos no obstante el sector

mantuvo cierto ritmo en las inversiones y restructuración de las explotaciones con el objetivo

de ser más competitivos a futuro. Y 2020 no se prevé más fácil, ya que, entre otros aspectos, la crisis agrícola y ganadera y el Covid han supuesto un gran freno en las cesiones de derechos de pago básico.

El pasado año, la evolución de los precios en los mercados con fuertes bajadas en origen y el mantenimiento e incluso incremento de los costes de las explotaciones fueron mermando la capacidad económica e incluso en algunos casos la ilusión de agricultores y ganaderos que en todos los sectores sufrían los mismos efectos: cereales, aceituna de mesa, aceite de oliva, carne de ovino, carne de vacuno….

Y tras levantar en múltiples ocasiones la voz y no obtener respuesta el campo se echó a la calle para demandar actuaciones y medidas para una situación que en 2020 no ha hecho otra cosa que deteriorarse aún más y que desgraciadamente con el Covid al igual que en otros muchos sectores de la economía ha agravado los problemas ya existentes con nuevas bajadas de precios.

Adicionalmente, nos encontramos en un momento de diseño y negociación de la nueva PAC y sin disponer de una fecha cierta de hasta cuándo llegará la actual PAC, en el mejor de los casos hasta 2022. La PAC es la herramienta y el soporte básico de las explotaciones para tener una estabilidad de ingresos y ser competitivos ante la desfavorable evolución de los precios a pesar de tener productos con los mejores niveles de calidad a nivel mundial.

Esta incertidumbre, junto con la merma de la capacidad económica de agricultores y ganaderos ha provocado que el mercado de derechos de pago básico haya sufrido una minoración del volumen de operaciones y un ajuste de precios. En cualquier caso, el camino iniciado por MercadosPAC.com hace ya tres campañas de transparencia, información y asesoramiento en estas operaciones a agricultores y ganaderos quieren reforzarlo aún más en este momento.

Por este motivo, desde la empresa señalan que “aquellos que tengan dudas del valor de sus derechos pueden llamarnos al 684157543 y les ofreceremos un rango de precio para que puedan vender sus derechos a precios de mercado y no sufran un arbitraje desmesurado como venía ocurriendo antes de nuestra existencia”.

herramientas para poder realizar operaciones de cesiones de derechos manera electrónica sin necesidad de realizar desplazamientos físicos y con la total seguridad de estar cubiertos ante cualquier eventualidad.

Las herramientas digitales y el apoyo de algunas entidades financieras para realizar compras

financiadas le están permitiéndo realizar operaciones que de otra manera ante la situación

actual serían imposibles.

El compromiso de MercadosPAC.com con sus clientes, sus empleados, proveedores y la sociedad agrícola ganadera es total “y aún en el peor escenario que se baraja de que la próxima campaña 2021 no se puedan llevar cesiones de derechos queremos reafirmar que seguiremos desarrollando nuestra labor. Es importante tener en cuenta que nuestro servicio no finaliza tras la operación de compra o venta, para nosotros la operación se finaliza cuando el comprador ha cobrado los importes asociados a los derechos comprados resolviéndose cualquier tipo de incidencia que exista durante el proceso”.