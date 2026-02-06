La cotización del cereal se sostiene con el mercado parado: solo se compra a niveles bajos y la oferta retiene cereal a la espera de mejores precios.

Con este escenario, los 3 esenciales de esta semana por Abastores son:

Poca operativa en el mercado nacional pese a subidas puntuales en lonja.

Europa sigue condicionada por el Mar Negro y la llegada de grano competitivo. La soja sube en Chicago tras compras de China, sin cambiar el escenario general.

El mercado nacional continúa muy parado, no por falta de grano ni de interés, sino por un desencaje claro de precios. La demanda está en el mercado pero solo compra a niveles más bajos, mientras que la oferta retiene cereal a la espera de mejores precios.

En trigo y cebada se han visto subidas leves en varias lonjas pero sin operaciones reales detrás. Son ajustes que reflejan la postura del agricultor, que no tiene prisa por vender, más que una mejora de la demanda. La Lonja de León confirma este escenario: ligera subida pendiente de consolidación, con compradores que no aceptan los nuevos niveles y vendedores sin urgencia.

El maíz se mantiene estable, con muy pocas operaciones. Los precios se sostienen más por la falta de presión vendedora que por tirón de la demanda. El diferencial entre zonas interiores y zonas deficitarias sigue siendo elevado.

En conjunto, el mercado nacional sigue en espera, con precios que se mantienen por retención de la oferta, pero todavía sin movimiento suficiente para hablar de cambio de tendencia.

ESTADOS UNIDOS, EUROPA Y OTROS MERCADOS GLOBALES

La soja ha sido el mercado más movido de la semana en Estados Unidos. Chicago reaccionó con un repunte claro después de conocerse un mayor interés de China. El movimiento fue rápido y sirvió para frenar la presión bajista de días anteriores. Aun así, el mercado sigue bien abastecido y este rebote no cambia el fondo de la situación.

El maíz se mantuvo estable. Las exportaciones siguen funcionando y ayudan a sostener los precios, pero la abundancia de grano limita cualquier subida. Por su parte el trigo continúa débil, ya que la oferta mundial es amplia y la competencia de otros orígenes sigue pesando.

Por su parte, el trigo europeo se mantiene cerca de los niveles más bajos del contrato. El euro más fuerte y la competencia del Mar Negro siguen dificultando las salidas al exterior y limitan cualquier intento de recuperación.

A esto se suma la llegada de trigo sudamericano a precios competitivos, que añade presión en un mercado ya bien abastecido. La capacidad exportadora sigue siendo el principal punto débil. Las exportaciones europeas continúan irregulares. El contexto global sigue marcado por mucha oferta y competencia entre orígenes.

En Argentina la campaña de trigo avanza con buenos rendimientos y asegura disponibilidad de cereal, mientras que en Brasil, la soja mantiene perspectivas muy elevadas y el desarrollo del maíz es favorable.

Mientras, Australia suma una cosecha abundante de trigo y cebada que sigue entrando en el mercado internacional a precios competitivos.