La cosecha nacional de arroz para esta campaña alcanzará las 761.515 toneladas, un 27% más que en 2024, según Cooperativas

La organización Cooperativas Agroalimentarias de España ha estimado que la cosecha nacional de arroz para esta campaña alcanzará las 761.515 toneladas, lo que supone un 27,43% más que en 2024 pero una cifra que está «lejos de las de las más de 900.000 toneladas de 2011».

En un comunicado, ha explicado que, de la producción prevista para este año, 424.939 toneladas corresponderían a la variedad de arroz Índica y las 336.575 toneladas restantes a la Japónica, y que el rendimiento medio nacional se ha situado en 7,82 toneladas por hectárea, un 12,86 % más que en la pasada campaña.

«Esta evolución positiva consolida la recuperación del potencial productivo tras varios ejercicios irregulares marcados por la climatología adversa», ha apuntado.

Según sus datos, Andalucía ha aumentado un 43% la superficie plantada y un 83% el volumen obtenido, mientras que en Extremadura estos porcentajes han sido del +6% y +7%, respectivamente; en Aragón, Navarra y la Comunidad Valenciana, sin embargo, las variaciones han sido negativas, en gran medida por la climatología, las plagas y las malas hierbas.

Cooperativas ha lamentado el «descenso forzoso de la superficie arrocera» en los últimos años y, ante esta evolución, ha reclamado «medidas urgentes y excepcionales que permitan la utilización de materias activas imprescindibles para la sanidad vegetal del arroz».

Ha asegurado que el sector europeo se encuentra en «una encrucijada crítica» por la entrada de cerca de 636.000 toneladas de arroz a la Unión Europea sin aranceles.

Cooperativas Agro-alimentarias ha defendido, al igual que su organización a nivel europeo -Cogeca- «establecer un mecanismo automático de salvaguardia específico para las importaciones de arroz de terceros países que restituyan los aranceles aduaneros cuando se supere un determinado umbral de importación».