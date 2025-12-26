La Conselleria valenciana de Agricultura deja sin ayudas el sector cunícola en 2025 y anuncia además un presupuesto insuficiente para 2026

LA UNIÓ Llauradora denuncia que la Conselleria de Agricultura deja finalmente sin ningún tipo de apoyo económico en 2025 a los productores cunícolas de la Comunitat Valenciana y ha aprobado una resolución en el DOGV por la que convoca de manera anticipada las ayudas «de minimis» al sector para el ejercicio 2026 con un presupuesto claramente insuficiente e inferior al previsto para este año.

La convocatoria publicada es ya a cargo de los presupuestos de 2026, que todavía no están ni siquiera en trámite en les Corte y prevé un importe inicial de solo 245.000 euros, lo que supone el 70% del presupuesto de 2025, con una hipotética ampliación futura. Mientras tanto, los productores de conejo no percibirán ninguna ayuda en 2025, después de que la Conselleria suprimiera el pasado 21 de noviembre la convocatoria de este año, que estaba dotada con 350.000 euros.

Para LA UNIÓ, esta decisión supone un abandono total hacia el sector cunícola valenciano durante todo un año entero, sin ninguna explicación pública y en un momento especialmente crítico. «Es absolutamente inadmisible que la Conselleria elimine sin dar ninguna explicación las ayudas de 2025 y pretenda maquillarlo con una convocatoria anticipada e insuficiente para 2026, condicionada además a unos presupuestos que ni siquiera existen todavía», ha señalado Carles Peris, secretario general de LA UNIÓ.

La organización recuerda que el sector cunícola valenciano sufre una situación de regresión estructural muy grave. Entre 2018 y 2024 se ha pasado de 166 granjas a solo 90, una reducción del 45% de las explotaciones. En este mismo periodo se han perdido 36.000 plazas de conejos y, en la última década, la venta de animales para sacrificio ha disminuido en 3 millones, un 53% menos.

A pesar de esta fuerte caída, el sacrificio en toneladas solo ha bajado un 1,5%, hecho que demuestra una mayor eficiencia de las explotaciones que continúan activas, pero también una mayor vulnerabilidad ante el aumento de los costes, la volatilidad de los mercados y la bajada del consumo. De hecho, el consumo per cápita de carne de conejo en España ha pasado de 1,6 kg por habitante y año en 2004 a solo 0,7 kg en 2023, una reducción del 55%.

PIDEN UN PRESUPUESTO DE COMO MÍNIMO HASTA LOS 700.000 EUROS, PARA COMPENSAR LA ELIMINACIÓN INJUSTIFICADA DE LAS AYUDAS EN 2025

Ante esta situación, LA UNIÓ pide explicaciones públicas e inmediatas a la Conselleria por los motivos del recorte y la eliminación de las ayudas en 2025, así como la restitución urgente de la convocatoria de este año, con cargo a los presupuestos ya aprobados por les Corts el pasado mes de mayo.

Además, la organización reclama que el presupuesto definitivo de la convocatoria de 2026 no sea de 350.000 euros ni se quede en los 245.000 anunciados, sino que se eleve como mínimo hasta los 700.000 euros, para compensar la eliminación injustificada de las ayudas en 2025 y el grave perjuicio causado al sector. «No se puede pedir sacrificios constantes a los ganaderos y, al mismo tiempo, quitarles las pocas herramientas de apoyo que tienen. El sector cunícola necesita presupuesto, planificación y compromiso político real, no anuncios vacíos», ha añadido Carles Peris.

Finalmente, LA UNIÓ reclama a la Conselleria de Agricultura que, además de las ayudas directas de apoyo al sector, impulse campañas de promoción del consumo de carne de conejo, especialmente dirigidas a la población joven, y que se fomente su incorporación en menús de centros educativos, residencias y hospitales, dadas sus propiedades nutricionales y saludables.

LA UNIÓ advierte que, sin medidas reales, presupuesto suficiente y una estrategia clara de apoyo, se pone en riesgo la viabilidad de las explotaciones que todavía continúan activas y la supervivencia misma del sector cunícola valenciano.