La Conselleria certifica la presencia del virus de la clorosis amarilla en cítricos de la C. Valenciana: piden ayudas a los afectados y viveros

La Conselleria de Agricultura ha confirmado este viernes 6, en el transcurso de una reunión con el sector, la presencia del virus de la clorosis nervial amarilla en cítricos de la Comunitat Valenciana, tal y como avanzó ya La Unió Llauradora hace unos días.

Tras un total de 62 prospecciones aleatorias realizadas por parte de la Conselleria en campos de cultivo, hoy se ha informado de que existen 22 casos positivos ya confirmados en localidades de las tres provincias y en prácticamente todas las especies citrícolas, sobre todo en plantaciones y brotes jóvenes.

Ante esta situación, LA UNIÓ Llauradora solicita a la Conselleria ayudas para los viveros para mejorar la bioseguridad y que se prevea el establecimiento de una línea de ayudas específica u otros mecanismos de apoyo para las personas productoras que puedan tener o llegan a tener parcelas afectadas, incluyendo compensaciones por pérdidas, arranques obligatorios, reposición vegetal o limitaciones productivas derivadas de medidas oficiales.

Carles Peris, secretario general de LA UNIÓ, indica que «de lo que se nos ha transmitido hoy destaca que estamos en una fase inicial, que se trata de una enfermedad bastante desconocida y que el riesgo es relativamente bajo en la mayor parte de la superficie citrícola, sobre todo en naranjo y mandarino, y más alto en limonero».

Por su parte, la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) valora la información facilitada por la Conselleria y la celeridad para poner en marcha medidas de prevención y control de la enfermedad, así como para esclarecer la manera en la que se ha introducido y diseminado exactamente a la citricultura valenciana en aras de evitar que entren otras enfermedades más dañinas.

AVA-ASAJA subraya que esta nueva enfermedad importada evidencia la necesidad de que las autoridades comunitarias intensifiquen los controles en origen y en puertos de entrada de la Unión Europea a las importaciones de material vegetal hortofrutícola y ornamental con el objetivo de impedir la entrada de nuevas plagas y enfermedades en el futuro.