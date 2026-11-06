La Consejería de Agricultura de CyL autoriza un segundo pago del anticipo de las ayudas directas de la PAC de 2026 por 36,5 millones de euros

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental de la Junta de Castilla y León ha abonado ya un segundo pago del anticipo de la PAC por un importe de 36,5 millones de euros a 7.177 agricultores y ganaderos.

Los importes trasferidos comprenden al 75% de las ayudas directas por superficies y por ganado solicitadas por los agricultores y ganaderos entre los meses de febrero y mayo. Estos pagos van dirigidos a los titulares cuyas superficies o animales no pudieron ser validados en el momento de realizar el primer anticipo el pasado 23 de septiembre.

Para esta campaña, la Comisión Europea ha autorizado de forma excepcional el abono de anticipos de las ayudas directas con anterioridad al 16 de octubre y además elevó su porcentaje hasta el 75% de los importes provisionales. Ante esta posibilidad, la Junta de Castilla y León activó los mecanismos necesarios para formalizar los pagos. No obstante, la premura de las fechas impidió la actualización completa de determinada información, en especial aquella compartida entre distintas comunidades autónomas.

Al igual que en el primer pago, en este segundo ingreso se ha incluido la totalidad de las intervenciones de ayudas directas por superficies y por ganado, excepto la ayuda asociada al vacuno de cebo.

Datos_provincializados_anticipos PAC 2026