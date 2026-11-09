La consejera de Agricultura defiende la prioridad de garantizar las necesidades hídricas de Aragón frente a un posible trasvase del Ebro

La consejera aragonesa de Agricultura, Arancha Simón, ha defendido la prioridad de garantizar las necesidades hídricas de Aragón frente a cualquier planteamiento sobre el trasvase del Ebro, una cuestión que ha vuelto al debate político en plena precampaña electoral.

Ha reivindicado la posición recogida en el Estatuto de Autonomía: una reserva hídrica de 6.550 hectómetros cúbicos y la ejecución de las obras pendientes del Pacto del Agua.

«Aragón primero» ha defendido Simón durante la presentación de los presupuestos del departamento para 2027 después de que la oposición haya reprochado que el líder de sus socios de Gobierno, Santiago Abascal (Vox) haya insinuado la posibilidad de impulsar un trasvase del Ebro.

A este respecto, Simón ha insistido en que «mientras haya regantes en Aragón esperando agua y embalses sin terminar, no hay nada que repartir», una posición que, ha asegurado, es compartida por el presidente, Jorge Azcón, y por todo el Gobierno autonómico.

Simón ha cuestionado las diferentes posiciones del PSOE sobre las transferencias de agua según el territorio y ha señalado que los socialistas de Murcia y la Comunidad Valenciana defienden el trasvase Tajo-Segura como «irrenunciable», mientras que los de Castilla-La Mancha piden que se termine y los aragoneses lo consideran «la mayor amenaza».

En respuesta a Chunta Aragonesista, también ha defendido la construcción de las infraestructuras pendientes y ha reprochado a esta formación que reclame las balsas laterales del Matarraña mientras se opone a proyectos como Yesa, Biscarrués o Mularroya.

«Teruel necesita regulación, pero cuando la regulación se llama Yesa, Biscarrués o Mularroya votan en contra», ha señalado.

La consejera ha concluido que Aragón debe garantizar primero el agua para sus regantes y sus necesidades antes de abrir cualquier debate sobre su distribución.