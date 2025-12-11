La Confederación del Duero aprueba las tablas con el canon de regulación y las tarifas de utilización del agua para el regadío para 2026

La Confederación Hidrográfica del Duero ha aprobado las tablas con el canon de regulación y las tarifas de utilización del agua correspondiente a las juntas de explotación de los sistemas de la cuenca que regirán en 2026. El canon en la junta de explotación del Carrión será de 41,25 euros por hectárea, mientras en la junta de explotación del Pisuerga será de 33,25 euros por hectárea., lo que representa unas subidas respectivas del 5,7% y del 4,9% con respecto a este año. Por su parte, las tarifas de regulación han bajado de promedio el 2,8 % en el sistema Carrión, si bien sube hasta el 34,5% en el Conjunto de Las Navas; y baja en torno al 20 % en canales como el de Carrión-Saldaña, el Bajo Carrión y La Retención. En el sistema Pisuerga hay un promedio de subida del 6,5%, consecuencia del aumento de más del 80% en la tarifa del Canal de Cervera-Arbejal, ya que en los otros cuatro de la provincia de Palencia bajan entre el 20% y el 33%.

Finalizado el periodo de información pública, el anuncio del organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico se ha publicado ya en el BOE, lo que también confirma las diferentes tarifas establecidas para el próximo ejercicio sobre la utilización de agua, incluido el regadío por parte de los usuarios de los distintos canales, cantidades que detallamos en esta información.

El canon del sistema Carrión en este 2025 fue de 39,01 euros/hectárea, por lo que aumentará en 2,24 euros por hectárea con respecto al actual ejercicio. Por su parte, el canon del sistema Pisuerga de este año ha sido de 31,71 €/ha, por lo que sube 1,54 euros por hectárea en relación con el aplicado en el año en curso.

OBRAS GENERALES Y OBRAS ESPECÍFICAS

Según la Ley de Aguas, el canon de regulación han de abonarlo «los beneficiados por las obras de regulación de las aguas superficiales o subterráneas, financiadas total o parcialmente con cargo al Estado». Por eso es el mismo para cada sistema.

Por su parte, la tarifa de utilización del agua deben pagarla «los beneficiados por otras obras hidráulicas específicas financiadas total o parcialmente a cargo del Estado, incluidas las de corrección del deterioro del dominio público hidráulico, derivado de su utilización». Eso explica las diferencias mayores de unos sistemas a otros, tanto por las actuaciones desarrolladas como en la cantidad de usuarios a quienes puede repercutirse la inversión, que varía sensiblemente de unos canales a otros.

La recaudación se destina «a compensar los costes de inversión que soporte la Administración estatal y a atender a los gastos de explotación y conservación de tales obras».

Para 2026, esas tarifas de utilización del agua para el regadío en los diversos canales del SISTEMA CARRIÓN en la provincia de Palencia son las siguientes (en euros por hectárea):

Canal de Carrión-Saldaña: 5,78

(7,34 €/ha en 2025, -21,3 %)

(7,34 €/ha en 2025, -21,3 %) Canal del Bajo Carrión: 6,73

(8,62 €/ha en 2025, -21,9 %)

(8,62 €/ha en 2025, -21,9 %) Canal de Castilla (Ramal de Campos): 18,34

(19,82 €/ha en 2025, -7,5 %)

(19,82 €/ha en 2025, -7,5 %) Canal de Castilla (Iniciativa privada): 18,39

(19,84 €/ha en 2025, -7,3 %)

(19,84 €/ha en 2025, -7,3 %) Canal de la Retención: 19,29

(23,80 €/ha en 2025, -18,9 %)

(23,80 €/ha en 2025, -18,9 %) Conjunto de Las Navas: 18,13

(13,48 €/ha en 2025, +34,5%)

(13,48 €/ha en 2025, +34,5%) Canal de Castilla (Ramal Sur): 47,76

(45,99 €/ha en 2025, +3,8 %)

(45,99 €/ha en 2025, +3,8 %) Canal de Palencia: 22,15

(19,06 €/ha en 2025, +16,2 %)

Para 2026, las tarifas de utilización del agua en los diversos canales del SISTEMA PISUERGA en la provincia de Palencia son las siguientes (en euros por hectárea):

Canal de Cervera-Arbejal: 0,47 euros/hectárea

(0,26 €/ha en 2025, +80,8 %)

(0,26 €/ha en 2025, +80,8 %) Canal de Castilla (Ramal Norte): 69,47 euros/hectárea

(79,02 €/ha en 2025, -12,1 %)

(79,02 €/ha en 2025, -12,1 %) Canal de Pisuerga: 4,88 euros/hectárea

(5,41 €/ha en 2025, -9,8 %)

(5,41 €/ha en 2025, -9,8 %) Canal de Villalaco: 98,94 euros/hectárea

(147,32 €/ha en 2025, -32,8 %)

Asismismo, en la Junta de Explotación del ARLANZÓN (demarcación de la que forman parte los municipios palentinos de Cordovilla la Real, Herrera de Valdecañas, Palenzuela, Quintana del Puente, Torquemada y Villodrigo), el canon de regulación que se establece para 2026 es de 99,06 euros/hectárea, prácticamente idéntico al del año actual (99,39 €/ha).

La Confederación emitirá las correspondientes liquidaciones, que se notificarán a cada afectado. El importe mínimo de cada liquidación por canon o tarifa será de 6,01 euros. Cuando proceda, el importe se incrementaría con la tasa por explotación de obras y servicios.