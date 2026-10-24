La Comunidad de Madrid visita el campo bravo para conocer el trabajo que desarrollan los ganaderos en la conservación del toro de lidia

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha visitado la ganadería de Victoriano del Río para conocer de primera mano la realidad del campo bravo y el trabajo que desarrollan los ganaderos en la conservación del toro de lidia.

Durante la visita, ha estado acompañado por Victoriano del Río, propietario de la ganadería, sus hijos, Ricardo y Pablo, y uno de sus nietos. La presencia de tres generaciones de la familia pone de manifiesto la continuidad de una tradición ganadera que se transmite de padres a hijos y el compromiso familiar con la cría del toro bravo. Junto al consejero han participado Rafael García González, viceconsejero de Medio Ambiente, Agricultura y Ordenación del Territorio, Ángel de Oteo, director general de Agricultura, Ganadería y Alimentación, y Miguel Martín, director de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid.

A lo largo del recorrido por la finca, el consejero ha mostrado un gran interés por conocer el funcionamiento de la explotación, formulando preguntas directas sobre el manejo del ganado, las labores cotidianas y los recursos humanos necesarios para mantener una ganadería de estas características. El encuentro le ha permitido conocer de cerca el trabajo que desarrollan los profesionales del campo bravo y las particularidades de una actividad que exige dedicación durante todo el año.

La jornada ha incluido también un tentadero de tres vacas, a cargo del torero Ginés Marín, que ha permitido mostrar sobre el terreno una de las labores esenciales de la ganadería brava.

La visita ha permitido abordar también la dimensión de la ganadería de lidia en la Comunidad de Madrid, con 57 ganaderías, 135 explotaciones y 14.227 animales distribuidos en aproximadamente 16.958 hectáreas. Un modelo de actividad estrechamente ligado al territorio, que contribuye a la conservación de amplios espacios naturales y genera actividad económica y empleo en el medio rural.