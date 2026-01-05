La Comisión Europea publica las nuevas zonas restringidas por la dermatosis en Francia para evitar su propagación en el país y en España

La Comisión Europea (CE) ha modificado las zonas restringidas por la dermatosis nodular contagiosa en Francia para evitar la propagación esta enfermedad, que afecta a los bovinos, en el país y el resto de la Unión Europea (UE), según ha publicado este lunes el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE).

Las zonas de vigilancia establecidas hasta el momento «deben adaptarse tanto espacial como temporal» para evitar que la dermatosis nodular «siga propagándose» en Francia y el resto de la UE, ha concretado el documento, modificando también las medidas que deben aplicarse en estas zonas.

La medida llega cuando desde España las organizaciones agrarias UPA y ENBA han convocado un acto de protesta junto a la frontera con Francia en Irún el próximo 15 de enero. ante el desamparo que confiesan sentir ante el avance de la enfermedad en el país galo y «la actitud pasiva dentro de nuestras fronteras ante esta patología que puede causar graves pérdidas a los productores».

CUATRO NUEVO FOCOS EN FRANCIA EN ZONAS DE LOS ALTOS PIRINEOS

De acuerdo al documento, una decisión de ejecución con fecha del 23 de diciembre, desde la última modificación de las medidas, Francia había notificado a la CE cuatro brotes de dermatosis en establecimientos que tienen bovinos en las zonas de Altos Pirineos, Ariège, Aude y Alto Garona, situados en áreas no afectadas anteriormente por la enfermedad.

De este modo, el Gobierno francés ha establecido zonas de protección y de vigilancia en Altos Pirineos, Ariège, Aude, Alto Garona y Pirineos Orientales, donde se están aplicando las medidas de control de la enfermedad establecidas en el reglamento de la UE.

Además, Francia ha decidido aplicar la vacunación en las zonas de protección y vigilancia, así como en determinadas zonas circundantes, ante la propagación de la enfermedad a nueva zonas desde que se detectaron los primeros casos.